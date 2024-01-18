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В Бурятии вновь выберут лучших Баатара и Дангину

В Бурятии вновь выберут лучших Баатара и Дангину
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Финал конкурса состоится 20 февраля

В Бурятии объявлен приём заявок на участие в межрегиональном конкурсе «Баатар. Дангина». Заявки на участие принимаются до 9 февраля включительно.

- В конкурсе участники демонстрируют знания бурятских традиций и языка, таланты в разных жанрах искусства, девушки – красоту и грацию, а юноши – силу, ловкость и смекалку. Конкурсанты съезжаются из всех районов Бурятии, а также из Иркутской области, Забайкальского края, - сообщает республиканский центр народного творчества.

В этом году межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина» пройдёт в 34-й раз и посвящается Году семьи. Конкурс проходит в шести номинациях: «Хүүгэн Баатар» и «Хүүгэн Дангина» (6–10 лет); «Эдир Баатар», «Эдир Дангина» (11–15 лет), «Баатар» (16–25 лет); «Дангина» (16–20 лет).

Ежегодно организаторы вводят новшества в условия проведения конкурса. В этом году, например, визитная карточка называется «Минии гэр бүлэ – минии түшэг» («Моя семья – моя опора») и конкурсанты расскажут, в основном о традициях своей семьи, о силе своего рода. Для баатаров предлагается конкурс «Эрэ хүн – эрдэни» («Мужчина – драгоценность»), где защитники продемонстрируют свою силу, ловкость в спорте, единоборствах, в традиционных бурятских национальных видах спорта, знания, способности в области техники, науки, современных технологий. Девушки примут участие в конкурсе бурятского танца и дефиле вечернего наряда.

В рамках конкурса организаторы предусмотрели несколько специальных творческих конкурсов: на лучшее исполнение песен на слова народного поэта Республики Бурятия Гунги Чимитова «Дууша сэдьхэл», посвящённый 100-летию со дня рождения поэта и на лучшую поэтическую декламацию «Пушкин буряадаар» к 225-летию со дня рождения А. С.Пушкина.

Гала-концерт конкурса «Баатар. Дангина» (0+) состоится 20 февраля в Русском драматическом театре им. Н. Бестужева. Начало в 18:00.

Возрастное ограничение: 0+.

Бурятия конкурс конкурс красоты бурятский язык

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