Их не было на входе в школу-интернат
На входе в школу-интернат в Кижингинском районе Бурятии не было вывесок с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это является нарушением законодательства о доступности образования.
Нарушение выявила прокурорская проверка.
- В целях защиты прав слабовидящих граждан прокурор района директору школы-интерната внес представление. После этого соответствующие требованиям закона таблички были установлены на здании школы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии прокуратура понудила установить таблички со шрифтом Брайля
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