В Бурятии прокуратура понудила установить таблички со шрифтом Брайля

Их не было на входе в школу-интернат



На входе в школу-интернат в Кижингинском районе Бурятии не было вывесок с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Это является нарушением законодательства о доступности образования.



Нарушение выявила прокурорская проверка.



- В целях защиты прав слабовидящих граждан прокурор района директору школы-интерната внес представление. После этого соответствующие требованиям закона таблички были установлены на здании школы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



