В Бурятии сельчанин собрал коноплю по пути на гурт



В середине октября перед судом предстал житель еравнинского села Ульдурга. Против него ранее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.



Как выяснилось, по пути на гурт, расположенный в 10 километрах от населённого пункта, мужчина забрёл на поле и собрал там с шести кустов дикорастущую коноплю. Вернувшись домой, сельчанин сделал из неё «химку», которую тут же выкурил, а остальное спрятал на крыше бани.



Схрон с «травкой» обнаружили в июле сотрудники полиции. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой более 93 граммов. Еравнинец признал вину и раскаялся в содеянном, а ещё активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В итоге ему дали 200 часов обязательных работ, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.