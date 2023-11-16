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В Бурятии сельчанин собрал коноплю по пути на гурт

В Бурятии сельчанин собрал коноплю по пути на гурт
Общество,  Фото:pixabay.com
Схрон с «травкой» он устроил на крыше бани

В середине октября перед судом предстал житель еравнинского села Ульдурга. Против него ранее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – за незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.

Как выяснилось, по пути на гурт, расположенный в 10 километрах от населённого пункта, мужчина забрёл на поле и собрал там с шести кустов дикорастущую коноплю. Вернувшись домой, сельчанин сделал из неё «химку», которую тут же выкурил, а остальное спрятал на крыше бани.

Схрон с «травкой» обнаружили в июле сотрудники полиции. Экспертиза подтвердила, что это марихуана массой более 93 граммов. Еравнинец признал вину и раскаялся в содеянном, а ещё активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. В итоге ему дали 200 часов обязательных работ, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии. 
наркотики уголовное дело суд обязательные работы

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