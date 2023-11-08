08 ноября

07 ноября

Популярное

Иркутская область примет участие во всебурятском фестивале «Алтаргана»

Иркутская область примет участие во всебурятском фестивале «Алтаргана»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Мероприятие проведут в Монголии в следующем году

В XV международном бурятском фестивале «Алтаргана», который состоится в Монголии в аймаке Булган летом 2024 года, примет участие делегация Иркутской области. Об этом во время первого организационного комитета по проведению фестиваля рассказал руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

– Планируем, что на Алтаргану-2024 из нашего региона будет делегировано более 200 участников. Подготовительные мероприятия уже начались, – заявил Анатолий Прокопьев.

В 2024 году на «Алтаргане» пройдёт 15 конкурсов. В том числе – среди улигершинов и исполнителей одической поэзии; бурятских народных и эстрадных песен; бурятской поэзии; фольклорных коллективов; документального и художественного кино. Пройдут состязания среди модельеров, конкурс красавиц, выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, художественной фотографии, а также конкурс конской упряжи. В спортивную программу включено шесть состязаний. Это бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из лука по бурятским правилам, конный спорт, шахматы «Шатар», «Шагай наадан» и «Һээр шаалган». Анатолий Прокопьев отметил высокую готовность принимающей стороны к проведению мероприятия. Площадки для конкурсов и соревнований практически готовы.

В числе крупных конкурсных мероприятий – «Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса». В Усть-Ордынском Бурятском округе уже начались съёмки фильма для него. В ленте расскажут о жизни людей, ведущих фермерско-крестьянское хозяйство на основе традиций пастбищного животноводства, покажут современное жилище фермера-степняка, его семью, родственные и трудовые связи, расскажут о традициях пастбищного животноводства, внедрении современной техники и технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ Алтаргана фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля
Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля
Общество, 08.11.2023
Её работа была отмечена в направлении «Киномузыка»
Забайкальская пара отпраздновала 60-летие супружеской жизни
Забайкальская пара отпраздновала 60-летие супружеской жизни
Общество, 08.11.2023
С «бриллиантовой свадьбой поздравили супругов из Маккавеево
В Бурятии дети и семьи участников СВО получат путешествие на Байкал
В Бурятии дети и семьи участников СВО получат путешествие на Байкал
Общество, 08.11.2023
Участникам расскажут историю республики и её достопримечательностей
В Бурятии снова засняли «благочестивого» голубя
В Бурятии снова засняли «благочестивого» голубя
Общество, 08.11.2023
Птица продолжает сопровождать верующих во время обхода вокруг дацана
В Бурятии дадут субсидии на производство национальных фильмов
В Бурятии дадут субсидии на производство национальных фильмов
Общество, 08.11.2023
Начался приём заявок на конкурсный отбор
Студенческую молодёжь Бурятии «подружил Улан-Удэ»
Студенческую молодёжь Бурятии «подружил Улан-Удэ»
Общество, 08.11.2023
В столице республики провели конкурс-фестиваль ссузов
В центре Улан-Удэ начали замену 194 вывесок на зданиях
В центре Улан-Удэ начали замену 194 вывесок на зданиях
Общество, 08.11.2023
Средства на обновление вывесок выделили из федерального бюджета
Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка
Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка
Общество, 08.11.2023
Людмила Николаевна, мать десяти детей, живёт в селе Михайловка Закаменского района Бурятии
В столице Бурятии устроят облаву на бродячих собак
В столице Бурятии устроят облаву на бродячих собак
Общество, 08.11.2023
Их будут ловить в микрорайоне Забайкальский

В Бурятии завершился балетный фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
В Бурятии завершился балетный фестиваль имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева
Общество, 08.11.2023
В Бурятском театре оперы и балета состоялся гала-концерт
В Бурятии сельчан возмутил мусорный бак у детской библиотеки
В Бурятии сельчан возмутил мусорный бак у детской библиотеки
Общество, 08.11.2023
Они заявили, что отходы там не вывозят уже месяц
Улан-удэнцы поддержали перевод всех вывесок на русский
Улан-удэнцы поддержали перевод всех вывесок на русский
Общество, 08.11.2023
Эту инициативу одобрили более половины горожан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^