Иркутская область примет участие во всебурятском фестивале «Алтаргана»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Мероприятие проведут в Монголии в следующем году



В XV международном бурятском фестивале «Алтаргана», который состоится в Монголии в аймаке Булган летом 2024 года, примет участие делегация Иркутской области. Об этом во время первого организационного комитета по проведению фестиваля рассказал руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.



– Планируем, что на Алтаргану-2024 из нашего региона будет делегировано более 200 участников. Подготовительные мероприятия уже начались, – заявил Анатолий Прокопьев.



В 2024 году на «Алтаргане» пройдёт 15 конкурсов. В том числе – среди улигершинов и исполнителей одической поэзии; бурятских народных и эстрадных песен; бурятской поэзии; фольклорных коллективов; документального и художественного кино. Пройдут состязания среди модельеров, конкурс красавиц, выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, художественной фотографии, а также конкурс конской упряжи. В спортивную программу включено шесть состязаний. Это бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из лука по бурятским правилам, конный спорт, шахматы «Шатар», «Шагай наадан» и «Һээр шаалган». Анатолий Прокопьев отметил высокую готовность принимающей стороны к проведению мероприятия. Площадки для конкурсов и соревнований практически готовы.



В числе крупных конкурсных мероприятий – «Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса». В Усть-Ордынском Бурятском округе уже начались съёмки фильма для него. В ленте расскажут о жизни людей, ведущих фермерско-крестьянское хозяйство на основе традиций пастбищного животноводства, покажут современное жилище фермера-степняка, его семью, родственные и трудовые связи, расскажут о традициях пастбищного животноводства, внедрении современной техники и технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



