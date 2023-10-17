В пригородном лагере Улан-Удэ возводят новые корпуса для детей

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Два спальных корпуса построят уже в декабре этого года



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход строительства быстровозводимых модульных корпусов в спортивном лагере «Старт», который находится в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района. Уже в декабре этого года здесь появятся два спальных корпуса на 50 человек каждый, а главное, лагерь сможет принимать юных спортсменов не только в летнее время, но и круглый год.



- Все загородные корпуса у нас построены в прошлом веке, практически в летнем исполнении, без тех норм, которые требует современный комфорт. Мы в этом году смогли попасть в федеральную программу возведения модульных корпусов круглогодичного действия. Хочу сразу сказать, здесь республика подставила своё плечо, выделила дополнительное софинансирование. Более 56 миллионов рублей из федерации, 20 миллионов из республики направлены на строительство первых в нашем городе быстровозводимых модульных корпусов, - рассказал Игорь Шутенков.



Общая площадь одного корпуса 450 кв. м. Каждый имеет 14 спальных комнат со своим санузлом и душевой, чего до сих пор не было ни в одном лагере. Также появятся помещения для хранения различного инвентаря, большая игровая. В каждой спальне будут жить по четыре человека, а в комнатах для маломобильных детей по два человека. Помимо этого, на территории обустроят тротуарные дорожки, установят скамейки с урнами, освещение и арт-объект – пьедестал с подсветкой и логотипом «Старта». Если раньше лагерь мог принимать одновременно порядка 150 детей, то теперь здесь смогут отдыхать 200 человек.



- Работа начата, подрядчик надёжный, он уже выполнял бюджетные задания разных уровней. Земляные работы выполнены, вода подведена, водоотведение сделано, электрическая часть подготовлена, фундаменты стоят и на них у нас начали монтировать быстровозводимые модули. Модули производим у нас, в Улан-Удэ. Понятно, что после всех работ необходимо восстанавливать территорию. И здесь нам правительство республики подставило плечо, выделив на будущее благоустройство ещё 8 млн рублей, - отметил Игорь Шутенков.



«Старт» является структурным подразделением спортивной школы №5 и здесь отдыхают её воспитанники. Также приезжают ребята из районов, которые занимаются баскетболом и тхэквондо – профильными видами спорта спортшколы №5. За летний сезон здесь набираются сил и здоровья около 600 детей.



- Ребята приезжают, у них есть возможность набраться опыта тренировочного с нашими спортсменами. Практически это все члены сборной Бурятии по возрастам. Для нас это отдых, а для ребят – работа, потому что они тренируются в режиме учебно-тренировочных мероприятий, 2-3 тренировки в день. Сейчас дети совсем другие, им нравится, когда вокруг красиво, поэтому теперь у ребят, тренеров и вожатых будет больше возможностей интересно проводить здесь время, - объяснил директор спортивной школы №5 и лагеря «Старт» Максим Ким.



Отметим, параллельно на собственные средства лагерь строит ещё одну баскетбольную площадку на месте старой асфальтовой. Теперь их будет три. На протяжении многих лет СОЛ «Старт» считается лучшим спортивным лагерем Улан-Удэ.



