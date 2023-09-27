В Бурятии назвали победителей фестиваля «Путь Аввакума»

В республике прошёл межрегиональный фестиваль старообрядческой культуры
В Бурятии объявлены победители межрегионального фестиваля старообрядческой культуры «Путь Аввакума». Творческие конкурсы состоялись в два этапа. Жюри рассмотрело на заочном этапе заявки и видеозаписи конкурсных выступлений участников. Финалом фестиваля стал праздник «Раздайся, корогод!» в Тарбагатае 23 сентября. На церемонии награждения лауреатам вручены дипломы и сертификаты на денежные призы. Также вручены призы победителям зрительского голосования.
- Участниками творческих конкурсов фестиваля стали 90 коллективов и мастеров. В жюри конкурсов под председательством доцента, заведующего кафедрой народно-певческого искусства ВСГИК, заслуженного работника культуры Бурятии Николая Рещикова вошли деятели культуры, учёные, фольклористы, специалисты республиканского центра народного творчества, - сообщает пресс-служба РЦНТ.
В конкурсе фольклорных коллективов «Раздайся, корогод!» приняли участие 26 старообрядческих этнографических и фольклорных коллективов из Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области в двух возрастных категориях: детско-юношеские коллективы (возраст участников – от 14 до 17 лет) и взрослые коллективы (возраст участников – от 18 лет и старше).
В возрастной категории от 14 до 17 лет диплом лауреата I степени вручён образцовому фольклорному ансамблю «Васильки» (Бичурский дом детского творчества, руководитель Утенков Александр). Диплом лауреата II степени – образцовому фольклорному ансамблю «Черпачок» (с. Тарбагатай, руководитель Пласкеева Алёна).
В возрастной категории от 18 лет и старше диплом лауреата I степени получил народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» (Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, руководитель Чебунина Галина). Диплом лауреата II степени достался Забайкальскому народному хору «Семейские янтари» (центр культуры и досуга г. Улан-Удэ, руководитель Рещикова Виктория Сергеевна). Дипломы лауреата III степени – народному фольклорному ансамблю «Воскресенье» (районный дом культуры, Бичурский район, руководитель Утенков Александр), а также фольклорной студии песни «Затопленные песни» (г. Иркутск, Иркутская область, руководитель Кинчинская Альбина).
Дипломы финалистов вручили:
- фольклорному ансамблю «Живая старина» (учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края, г. Чита, руководитель Зверева Арина);
- народному фольклорному ансамблю «Берегиня» (Забайкальский край, Красночикойский район, руководитель Афанасьева Ольга);
- Большекуналейскому семейскому народному хору (КДЦ Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, руководитель Лаппо Оксана);
- ансамблю народной музыки и танца «Сибирский Сувенир» (ВСГИК, художественный руководитель Шаренда О., музыкальный руководитель Калашников Д., хормейстер Вдовина А.);
- заслуженному коллективу народного творчества РФ «Забайкальский народный семейский хор «Истоки» (республиканский центр народного творчества, г. Улан-Удэ, руководитель Корчуганов Иван);
- народному фольклорному коллективу «Музейная мозаика» (межпоселенческий культурно-досуговый центр, Красночикойский район, Забайкальский край, руководитель Лоскутникова Татьяна);
- семейскому народному хору «Белые берёзы» (культурно-досуговый центр, Тарбагатайский район, руководитель Лаптева Надежда);
- народному семейскому хору «Былина» (культурно-досуговый центр, Тарбагатайский район, руководитель Максимова Наталья);
- народному ансамблю «Русская песня» (с. Шаралдай, Мухоршибирский район, руководитель Фетисова Галина).
Диплом «Приз зрительских симпатий» ушёл к семейскому фольклорному ансамблю «Берегиня» (Кижингинский район, рук. Кузьмин Артём).
В республиканском конкурсе детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки» участвовало 16 детских фольклорных коллективов в двух возрастных категориях.
В возрастной категории от 5 до 7 лет диплом лауреата I степени присудили фольклорному коллективу воспитанников подготовительной группы «Маковка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» (Тарбагатайский район, музыкальные руководители Воронина Ольга и Гладун Ирина). Диплом лауреата II степени – детскому фольклорному ансамблю «Задорушка» муниципального автономного образовательного учреждения детский сад №161 «Ёлочка» комбинированного вида (г. Улан-Удэ, руководитель Лобозерева Татьяна). Диплом лауреата III степени – муниципальному бюджетному дошкольному учреждению детский сад №29 «Искорка» (г. Улан-Удэ, руководитель Коновалова Ирина).
В возрастной категории от 8 до 13 лет диплом лауреата I степени вручён детскому фольклорному образцовому ансамблю «Родничок» (с. Большой Куналей, Тарбагатайского район, руководитель Горбатых Марина). Диплом лауреата II степени – образцовому фольклорному ансамблю «Васильки» (с. Бичура, Бичурский район, руководитель Утенков Александр). Диплом лауреата III степени – ансамблю «Топотушки» (с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, руководитель Смолина Татьяна). Диплом «Приз зрительских симпатий» получил детский сад №29 «Искорка» (г. Улан-Удэ, руководитель Коновалова Ирина).
В конкурсе-показе традиционных костюмов 8 модельеров показали коллекции в следующих номинациях конкурса: «Зимняя традиционная одежда», «Летняя традиционная одежда», «Стилизованная одежда» и «Детская одежда».
Результаты конкурса-показа традиционных костюмов
Диплом лауреата I степени – Клементьева Ирина (г. Улан-Удэ).
Диплом лауреата II степени – Нестеренко Наталия (г. Улан-Удэ).
Диплом лауреата III степени – Григорьева Елена (Тарбагатайский район).
Диплом и специальный приз за мастер-класс «Расшивка семейской одежды» – Батурина Лариса (Бичурский район).
Диплом «Приз зрительских симпатий» – Клементьева Ирина и Нестеренко Наталья (обе Улан-Удэ).
В видеоконкурсе «Янтарные бусы» участники представили видеоролики о сакральном значении, лечебных свойствах своих семейных реликвий – янтарных бус.
Результаты видеоконкурса «Янтарные бусы»
Диплом лауреата I степени – Агафонова Елена (с. Надеино, Тарбагатайский район).
Диплом лауреата II степени – Лаптева Надежда (Тарбагатайский район).
Диплом лауреата III степени – Калашникова Надежда (с. Гашей, Мухоршибирский район).
Диплом «Приз зрительских симпатий» – Павлуцкая Анна (г. Улан-Удэ).
В конкурсе на лучшие изделия участвовало 29 мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства в номинациях: «Ткачество», «Обработка древесных материалов», «Обработка текстиля и мягких материалов».
Результаты конкурса изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства
Номинация «Обработка древесных материалов»:
- диплом лауреата I степени – Акинфеева Ирина (г. Улан-Удэ);
- диплом лауреата II степени – Паршакова Юлия (г. Улан-Удэ);
- диплом лауреата III степени – Фомина Надежда (Тарбагатайский район).
Номинация «Ткачество»:
- диплом лауреата I степени – Солдатова Ольга (г. Улан-Удэ);
- диплом лауреата III степени – Титова Ольга (Кижингинский район);
- диплом лауреата III степени – Нестеренко Наталия (г. Улан-Удэ).
Номинация «Обработка текстиля и мягких материалов»:
- диплом лауреата I степени – Маркова Оксана (Бичурский район);
- диплом лауреата II степени – Мироненко Ольга (г. Улан-Удэ);
- диплом лауреата III степени – Богомазова Светлана (Тарбагатайский район).
«Приз зрительских симпатий» ушёл к Мирошник Юлии (Кабанский район).
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Путь Аввакума»
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