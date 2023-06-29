29 июня

28 июня

Популярное

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас право на бесплатное обучение имеют только инвалиды боевых действий, при условии достаточной выслуги лет

В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить, что военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учёта продолжительности военной службы могут бесплатно пройти обучение по программам профессионального обучения.

Документ уже размещён в базе законопроектов Госдумы. Соответствующую инициативу внесло правительство, сообщает РИА Новости.

«Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение», - говорится в тексте проекта.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас такое право имеют военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, при условии достаточной выслуги лет.
инвалиды обучение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
Общество, 29.06.2023
Сейчас право на бесплатное обучение имеют только инвалиды боевых действий, при условии достаточной выслуги лет
В Бурятии среди пожарных выявили лучших пловцов
В Бурятии среди пожарных выявили лучших пловцов
Общество, 29.06.2023
Победителями оказались сотрудники из Улан-Удэ
В Бурятии медведя заметили возле села
В Бурятии медведя заметили возле села
Общество, 29.06.2023
Произошло это в Прибайкальском районе
Представители Бурятии стали призёрами чемпионата Росгвардии по стрельбе
Представители Бурятии стали призёрами чемпионата Росгвардии по стрельбе
Общество, 29.06.2023
Участники чемпионата выполняли различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок, пистолетов и автоматического оружия
В Бурятии не знают, что делать с «туристическим» мусором
В Бурятии не знают, что делать с «туристическим» мусором
Общество, 29.06.2023
У регоператора нет средств на уборку отходов, которые оставляют после себя отдыхающие
В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией
В Бурятии закроют пункт пропуска на границе с Монголией
Общество, 29.06.2023
ДАПП в Тунке не будет работать пять дней
В Улан-Удэ после дождей смывает всё благоустройство
В Улан-Удэ после дождей смывает всё благоустройство
Общество, 29.06.2023
В столице Бурятии катастрофически не хватает ливнёвок
Бурятский проект «Брат отца» вошёл в топ-100 лучших инициатив в России
Бурятский проект «Брат отца» вошёл в топ-100 лучших инициатив в России
Общество, 29.06.2023
Инициативу, предложенную главой Бурятии, представили на всероссийском форуме
Улан-удэнцам устроят регулярные поездки на кладбища
Улан-удэнцам устроят регулярные поездки на кладбища
Общество, 29.06.2023
С июля туда запустят новый автобус
В Бурятии похоронят 22-летнего мобилизованного, погибшего на СВО
В Бурятии похоронят 22-летнего мобилизованного, погибшего на СВО
Общество, 29.06.2023
Его жизнь оборвалась на спецоперации ещё в феврале
На севере Бурятии коровы атаковали СНТ
На севере Бурятии коровы атаковали СНТ
Общество, 29.06.2023
Разгуливающие по улицам бурёнки занимаются настоящим вредительством
В столице Бурятии продолжается борьба с лишней растительностью
В столице Бурятии продолжается борьба с лишней растительностью
Общество, 29.06.2023
Траву скосили уже на 57 улицах в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь
В Улан-Удэ родился мальчик-богатырь
Общество, 29.06.2023
Вес малыша превысил четыре с половиной килограмма
«Всё начинает бренчать»: Автомобилисты ломают машины на убитой дороге в Бурятии
«Всё начинает бренчать»: Автомобилисты ломают машины на убитой дороге в Бурятии
Общество, 29.06.2023
Люди заявили, что им уже не первый год «обещают асфальт»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^