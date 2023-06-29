Сейчас право на бесплатное обучение имеют только инвалиды боевых действий, при условии достаточной выслуги лет
В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить, что военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учёта продолжительности военной службы могут бесплатно пройти обучение по программам профессионального обучения.
Документ уже размещён в базе законопроектов Госдумы. Соответствующую инициативу внесло правительство, сообщает РИА Новости.
«Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение», - говорится в тексте проекта.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас такое право имеют военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, при условии достаточной выслуги лет.
В Госдуму внесли законопроект о бесплатном обучении инвалидов боевых действий
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