Мужчине также помогли с восстановлением документов
Осуждённому из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящему на учёте филиала по Джидинскому району уголовно-исполнительной инспекции вручили ключи от квартиры.
- В период испытательного срока осуждённому, в рамках реализации муниципальной целевой программы «Реализация социальной и молодёжной политики в Джидинском районе на 2021-2024 годы», была оказана помощь в восстановлении утраченных документов и очереди на получение жилья, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В конце мая мужчине вручили ключи от долгожданной квартиры специализированного жилищного фонда для детей-сирот.
В Бурятии осуждённому-сироте вручили ключи от квартиры
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