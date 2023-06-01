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В Бурятии осуждённому-сироте вручили ключи от квартиры

В Бурятии осуждённому-сироте вручили ключи от квартиры
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Мужчине также помогли с восстановлением документов

Осуждённому из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящему на учёте филиала по Джидинскому району уголовно-исполнительной инспекции вручили ключи от квартиры.

- В период испытательного срока осуждённому, в рамках реализации муниципальной целевой программы «Реализация социальной и молодёжной политики в Джидинском районе на 2021-2024 годы», была оказана помощь в восстановлении утраченных документов и очереди на получение жилья, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

В конце мая мужчине вручили ключи от долгожданной квартиры специализированного жилищного фонда для детей-сирот.
УФСИН сироты

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