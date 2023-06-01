В Бурятии осуждённому-сироте вручили ключи от квартиры

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Мужчине также помогли с восстановлением документов



Осуждённому из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящему на учёте филиала по Джидинскому району уголовно-исполнительной инспекции вручили ключи от квартиры.



- В период испытательного срока осуждённому, в рамках реализации муниципальной целевой программы «Реализация социальной и молодёжной политики в Джидинском районе на 2021-2024 годы», была оказана помощь в восстановлении утраченных документов и очереди на получение жилья, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



В конце мая мужчине вручили ключи от долгожданной квартиры специализированного жилищного фонда для детей-сирот.

