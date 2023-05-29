Республика примет международный этномузыкологический симпозиум
С 7 по 9 июня в Кызыле пройдёт VIII международный этномузыкологический симпозиум «Хөөмей – феномен культуры народов Центральной Азии». Программа симпозиума состоит из двух основных частей: научно-практической конференции и конкурса исполнителей горлового пения.
В научной конференции примут участие более 60 учёных из России и зарубежья (Барнаул, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Абакан, Улан-Удэ, Москва, Якутск；Япония, Тайвань, Монголия，Казахстан, Нидерланды, Финляндия, КНР, Италия). По традиции пройдёт обряд поклонения «Оваа хөөмей» в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак». Во дворце молодёжи развернётся выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
В национальном музыкально-драматическом театре состоится культурная программа с участием известных творческих коллективов и хоомейжи Тувы. В первый день выступят фольклорные группы «Алаш», «Чиргилчин», «Одучу», «Хоомей бит» и Красноярский академический симфонический оркестр. Во второй день Тувинский национальный оркестр примет участие в презентации хора хоомейжи «Каргыраа». В последний день на торжественном закрытии симпозиума выступят «Виртуозы хоомея».
Возрастное ограничение: 6+.
В Туве соберутся исполнители горлового пения
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