В Туве соберутся исполнители горлового пения

Республика примет международный этномузыкологический симпозиум



С 7 по 9 июня в Кызыле пройдёт VIII международный этномузыкологический симпозиум «Хөөмей – феномен культуры народов Центральной Азии». Программа симпозиума состоит из двух основных частей: научно-практической конференции и конкурса исполнителей горлового пения.



В научной конференции примут участие более 60 учёных из России и зарубежья (Барнаул, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Абакан, Улан-Удэ, Москва, Якутск；Япония, Тайвань, Монголия，Казахстан, Нидерланды, Финляндия, КНР, Италия). По традиции пройдёт обряд поклонения «Оваа хөөмей» в этнокультурном комплексе «Алдын-Булак». Во дворце молодёжи развернётся выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.



В национальном музыкально-драматическом театре состоится культурная программа с участием известных творческих коллективов и хоомейжи Тувы. В первый день выступят фольклорные группы «Алаш», «Чиргилчин», «Одучу», «Хоомей бит» и Красноярский академический симфонический оркестр. Во второй день Тувинский национальный оркестр примет участие в презентации хора хоомейжи «Каргыраа». В последний день на торжественном закрытии симпозиума выступят «Виртуозы хоомея».



Возрастное ограничение: 6+.

