В районе Бурятии состоятся конные скачки

Турнир проведут в Иволгинском районе



Конные скачки пройдут в местности Янгажин Дацан Иволгинского района Бурятии. Турнир состоится 28 мая, соревнования начнутся в 12:00 часов. Забеги будут организованы по восьми дистанциям: 15000 м, 3000 м, 6000 м, 10000 м, 6000 м, 2400 м, 2000 м и 1600 м. В общей сложности будет 11 дисциплин.



К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, имеющие медицинский допуск. Детям до 18 лет потребуется письменное разрешение родителей (законных представителей), заверенное администрацией сельского поселения. Жокеи должны быть экипированы защитными шлемами и специальной обувью.



К лошадям также выставляются строгие требования – все они должны быть клинически здоровы, иметь чип, ветеринарное проходное свидетельство, заверенное районной ветеринарной службой. До 27 мая необходимо предоставить согласование ввоза и вывоза животных с Бурятской республиканской службой по борьбе с болезнями животных. Проведение карантинных мероприятий и оформление ветеринарных сопроводительных документов на животных возможно до 28 мая.



- В этом году впервые после пандемии коронавируса проводим открытый районный турнир по конным скачкам. Мероприятие ожидается масштабное, ориентировочное количество лощадей, которые примут участие в соревнованиях – более 50. На всем протяжении турнира для обеспечения безопасности и оказания своевременной помощи в случае необходимости будут работать сотрудники ОМВД по Иволгинскому району и специалисты Иволгинской ЦРБ, - рассказала начальник управления спорта и молодёжной политики Юлия Пашинова.



Призовой фонд открытого турнира по конным скачкам составит чуть более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



Возрастное ограничение: 0+.

