Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума

За сутки в республике выявили всего 7 заболевших COVID-19
Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии снизилась до минимума. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 мая, COVID-19 обнаружили всего у 7 человек.
С начала пандемии ковид выявили у 157 665 жителей республики. Победили вирус 154 156 инфицированных. Всего специалисты провели 2 872 441 лабораторное исследование.
Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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