Заболеваемость коронавирусом в Бурятии упала до минимума



Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.



Суточная заболеваемость коронавирусом в Бурятии снизилась до минимума. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 мая, COVID-19 обнаружили всего у 7 человек.С начала пандемии ковид выявили у 157 665 жителей республики. Победили вирус 154 156 инфицированных. Всего специалисты провели 2 872 441 лабораторное исследование.