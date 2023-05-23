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В Улан-Удэ суд обязал установить лифт в больнице

В Улан-Удэ суд обязал установить лифт в больнице
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сейчас старый лифт там не работает

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Октябрьского района Улан-Удэ об оборудовании больницы лифтом. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии. Как выяснил «Байкал-Daily», речь идёт о городской больнице №5 на Мясокомбинате.

- Здание больницы оборудовано лифтом, который введён в эксплуатацию в 1993 году. Согласно заключению испытательной лаборатории лифт не соответствует требованиям безопасности, его техническое состояние не допускает возможность продления сроков использования. В настоящее время лифт выведен из эксплуатации. Невозможность пользования лифтом нарушает права пациентов лечебного учреждения, в том числе инвалидов, - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор района обратился в суд с иском о понуждении больницы оборудовать здание лифтом. Также прокуратура потребовала от министерства здравоохранения республики выделить финансирование.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования удовлетворил. Верховный суд Бурятии решение суда оставил без изменения.

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