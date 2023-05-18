Музей Богдо-гэгэна будет реконструирован совместно с индийскими специалистами
16 мая министр культуры Монголии Ч. Номин и посол Индии в Монголии Мохиндер Пратап Сингх обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в области культуры и искусства. В ходе встречи стороны обсудили организацию международного фестиваля и форума с участием широкого круга деятелей искусства, культуры и литературы в рамках культурного сотрудничества двух стран.
В частности, монгольский министр культуры проинформировала индийского дипломата о начале капитального ремонта историко-культурных памятников и реконструкции историко-архитектурных зданий и музеев. Отметив, что реставрация зданий с точки зрения истории, мастерства и архитектуры осуществляется только на основе исследований и планов реставраторов с международным опытом, министр культуры выразила желание расширить сотрудничество с Индией в этом отношении.
Смета на реконструкцию дворца-музея монгольского правителя Богдо-гэгэна, заложенная в государственный бюджет, составляет 2,6 миллиарда тугриков. Так, за прошедший год уже были проведены сопутствующие исследования в сотрудничестве с профессиональными реставраторами из Индии и Южной Кореи. В связи с этим, в ходе реконструкции дворца-музея будут восстановлены его монастыри Лавиран, Найдан и Бурхад.
Кроме того, в рамках расширения сотрудничества в киноиндустрии, которое является частью приоритетного направления культурного и креативного производства, была достигнута договорённость с Болливудом о привлечении специалистов к языковой и профессиональной подготовке на стипендиальной основе, а также об обучении реставраторов.
- На встрече посол Сингх выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству в развитии взаимодействия между двумя странами в области культуры и искусства, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Индия поможет Монголии с реставрацией дворца
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