Власти Улан-Удэ обязали убрать помойку на Комсомольском острове

В популярном месте отдыха навалили мусорные кучи
Власти Улан-Удэ обязали разобраться со свалкой у водоёма на острове Комсомольский, где, как известно, любят отдыхать горожан. Бурприроднадзор уже выписал городской администрации соответствующее предостережение.
На фото, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства, запечатлён валяющийся на берегу мусор, в том числе – канистры, пакеты и пластиковые бутылки. Жителей Бурятии призвали обращать внимание на нарушителей, которые выбрасывают отходы прямо из своих автомобилей, снимать их на камеру и сообщать об этом в Бурприроднадзор.
Там напомнили, что с января ответственность для любителей сорить таким образом ужесточилась. Размер штрафа зависит от транспортного средства. Например, физическому лицу, выбросившему мусор из легковушки, придётся выложить до 15-ти, а юридическому – до 50 тысяч рублей. Если из грузовика – то уже до 50 и 120 тысяч соответственно. При повторном нарушении машину или прицеп и вовсе могут конфисковать.
Местные жители переживают, не наблюдают ли они экологическую катастрофу
Осуждённые колонии №8 изготовят малые архитектурные формы
В популярном месте отдыха навалили мусорные кучи
Вопросов к её качеству не нашлось
За отопление по их вине переплатили жильцы шести домов
Молодой человек сделал ей предложение на горе Батарейная
А ещё в одном муниципалитете его отменят в середине июня
Температура понизится на 8-15 градусов
На выставке обсудят вопросы поставки качественной баранины, а также производства и переработки шерсти
В лесу возле Байкала выбрасывают кирпичи, доски и даже старую мебель
Риск его заноса в республику по-прежнему остаётся высоким
Военные инженеры помогают жителям джидинских сёл уже шестой год подряд
Однако денег на него в местной казне не нашлось
Кукол покажут на большом шоу-концерте 3 июня
Вячеслав Дондоков - главный врач БСМП, ушёл добровольцем на СВО, возглавляет там военный госпиталь. Он дал большое интервью о трудностях принятия решения уйти на фронт, буднях военной медицины, БСМП и политике