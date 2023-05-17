Власти Улан-Удэ обязали убрать помойку на Комсомольском острове

В популярном месте отдыха навалили мусорные кучи













Власти Улан-Удэ обязали разобраться со свалкой у водоёма на острове Комсомольский, где, как известно, любят отдыхать горожан. Бурприроднадзор уже выписал городской администрации соответствующее предостережение.На фото, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства, запечатлён валяющийся на берегу мусор, в том числе – канистры, пакеты и пластиковые бутылки. Жителей Бурятии призвали обращать внимание на нарушителей, которые выбрасывают отходы прямо из своих автомобилей, снимать их на камеру и сообщать об этом в Бурприроднадзор.Там напомнили, что с января ответственность для любителей сорить таким образом ужесточилась. Размер штрафа зависит от транспортного средства. Например, физическому лицу, выбросившему мусор из легковушки, придётся выложить до 15-ти, а юридическому – до 50 тысяч рублей. Если из грузовика – то уже до 50 и 120 тысяч соответственно. При повторном нарушении машину или прицеп и вовсе могут конфисковать.