Для лошадей будет разыгран большой приз
Сезон конных скачек откроют 20 мая на ипподроме Агинского Бурятского округа.
- В рамках открытия скакового сезона, который стартует 20 мая, на ипподроме Агинского округа пройдут краевые соревнования по конному спорту по 16 дистанциям. Большой приз администрации Агинского Бурятского округа будет разыгран для лошадей трёх лет, рождённых в Агинском округе, на дистанции две тысячи метров, - рассказали в отделе агропромышленного комплекса окружной администрации.
С утра на площадке ипподрома начнётся ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции и работа пунктов общественного питания и торговли. Ближе к обеду свою работу развернёт ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Конноспортивные соревнования начнутся с 12:00, сообщает пресс-служба администрации округа.
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В Агинском округе стартует сезон конных скачек
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