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В Агинском округе стартует сезон конных скачек

В Агинском округе стартует сезон конных скачек
Общество,  Фото:pixabay.com
Для лошадей будет разыгран большой приз

Сезон конных скачек откроют 20 мая на ипподроме Агинского Бурятского округа.

- В рамках открытия скакового сезона, который стартует 20 мая, на ипподроме Агинского округа пройдут краевые соревнования по конному спорту по 16 дистанциям. Большой приз администрации Агинского Бурятского округа будет разыгран для лошадей трёх лет, рождённых в Агинском округе, на дистанции две тысячи метров, - рассказали в отделе агропромышленного комплекса окружной администрации.

С утра на площадке ипподрома начнётся ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции и работа пунктов общественного питания и торговли. Ближе к обеду свою работу развернёт ярмарка вакансий учебных и рабочих мест. Конноспортивные соревнования начнутся с 12:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

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скачки конный спорт Агинский Бурятский округ

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