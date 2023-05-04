В Улан-Удэ выступят моринхуристы

Концерт состоится в колледже искусств
В колледже искусств имени Чайковского в Улан-Удэ состоится сольный концерт моринхуристки Сэсэг Дамшаевой , класса преподавателя Эрдэма Дымбрылова.
- Сэлмэг Дамшаева выпускница 4 курса, лауреат многих межрегиональных, международных конкурсов, лауреат государственной премии РБ, обладатель серебряной медали XXl Молодёжных Дельфийских игр, - рассказали в колледже.
Вместе с ней на концерте выступят молодёжный ансамбль моринхуристов Бурятии, ансамбль «Онон» под управлением Виктории Ринчиновой. Также выступит мультиинструменталист Батосай Гуранов.
Концерт пройдёт 16 мая, в 17:30. Вход свободный.
Возрастное ограничение 6+
Хамбо лама обнаружил грызуна в своей резиденции
Актёр Антон Богданов представит свою картину на предстоящем кинофестивале
Концерт состоится в колледже искусств
Теперь этой историей займётся следственный комитет
Протяжённость ремонтируемого участка составит 1,5 километра
Святыня впервые прибудет в республику
Работающим горожанам сложнее всего находить общий язык с бухгалтерами и программистами
Авиакомпания «ИрАэро» открывает регулярные рейсы в Ханой
В новый состав вошли 14 человек
9 мая запрещать торговлю спиртным в республике не станут
Автомобилистов призвал не ездить по опасной переправе
Из-за этого семье катастрофически не хватало денег на жизнь
Победителя выявляли по наибольшему количеству очков
На городских улицах вовсю подрезают кустарники
Они стали призёрами всероссийского конкурса «Перемены со вкусом»