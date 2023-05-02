Женщины прошли обучающий курс
11 осуждённых, отбывающих наказание в улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин, получили профессию повара.
Женщины обучались по программе, которая предусматривает теоретическое и практическое обучение. Осуждённые смогли получить профессию и свидетельство о квалификации, дающее право работать п этой востребованной профессии.
- За время прохождения курса обучающиеся освоили такие учебные дисциплины, как «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», «Физиология питания с основами товароведении продовольственных товаров», «Техническое оснащение и организация рабочего места» и «Технология приготовления блюд», а также прошли учебную и производственную практики, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Помимо традиционных занятий, мастер производственного обучения Ольга Казанцева провела мастер-классы: «Мясной рулет в слоёном тесте», конкурсы «Блюда бурятской кухни», «Военно-полевая кухня», «Здравствуй, Масленица!».
Экзамен включал теоретическую часть и практическую квалификационную работу.
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщины прошли обучающий курс
Он состоится с 5 по 8 мая
В городе устроят военный парад и развернут гигантскую георгиевскую ленту
После вся труппа театра уедет на гастроли в Забайкальский край
Соревнования собрали девять коллективов
На месте работают лифтёры
Картина «Золото империи» побила рекорд «Головара»
Обучение состоится в 14 образовательных учреждениях
Там ликвидировали промоину и утрамбовали грунт
Его посмертно наградили орденом Мужества
Власти пообещали привести его в порядок перед 9 мая
Рабочий процесс контролируют опытные мастера
В республике обещают дожди и мокрый снег
Общество, 01.05.2023
Родители вынуждены покупать препараты самостоятельно
Общество, 01.05.2023
Тунке сделали подарок к вековому юбилею