В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров

Женщины прошли обучающий курс



11 осуждённых, отбывающих наказание в улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин, получили профессию повара.



Женщины обучались по программе, которая предусматривает теоретическое и практическое обучение. Осуждённые смогли получить профессию и свидетельство о квалификации, дающее право работать п этой востребованной профессии.



- За время прохождения курса обучающиеся освоили такие учебные дисциплины, как «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», «Физиология питания с основами товароведении продовольственных товаров», «Техническое оснащение и организация рабочего места» и «Технология приготовления блюд», а также прошли учебную и производственную практики, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Помимо традиционных занятий, мастер производственного обучения Ольга Казанцева провела мастер-классы: «Мясной рулет в слоёном тесте», конкурсы «Блюда бурятской кухни», «Военно-полевая кухня», «Здравствуй, Масленица!».



Экзамен включал теоретическую часть и практическую квалификационную работу.

