02 мая

01 мая

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров

В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщины прошли обучающий курс

11 осуждённых, отбывающих наказание в улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин, получили профессию повара.

Женщины обучались по программе, которая предусматривает теоретическое и практическое обучение. Осуждённые смогли получить профессию и свидетельство о квалификации, дающее право работать п этой востребованной профессии.

- За время прохождения курса обучающиеся освоили такие учебные дисциплины, как «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», «Физиология питания с основами товароведении продовольственных товаров», «Техническое оснащение и организация рабочего места» и «Технология приготовления блюд», а также прошли учебную и производственную практики, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Помимо традиционных занятий, мастер производственного обучения Ольга Казанцева провела мастер-классы: «Мясной рулет в слоёном тесте», конкурсы «Блюда бурятской кухни», «Военно-полевая кухня», «Здравствуй, Масленица!».

Экзамен включал теоретическую часть и практическую квалификационную работу. 
осужденные колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
В Улан-Удэ осуждённые выучились на поваров
Общество, 02.05.2023
Женщины прошли обучающий курс
В столице Бурятии широко отметят День Победы
В столице Бурятии широко отметят День Победы
Общество, 02.05.2023
В городе устроят военный парад и развернут гигантскую георгиевскую ленту 
Сезон в Бурятском оперном театре завершит «Царская невеста»
Сезон в Бурятском оперном театре завершит «Царская невеста»
Общество, 02.05.2023
После вся труппа театра уедет на гастроли в Забайкальский край
Бурятский фильм за четыре дня собрал миллион просмотров на YouTube
Бурятский фильм за четыре дня собрал миллион просмотров на YouTube
Общество, 02.05.2023
Картина «Золото империи» побила рекорд «Головара»
388 работников культуры Бурятии повысят квалификацию
388 работников культуры Бурятии повысят квалификацию
Общество, 02.05.2023
Обучение состоится в 14 образовательных учреждениях
В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой
В Бурятии привели в порядок дорогу, размытую горной рекой
Общество, 02.05.2023
Там ликвидировали промоину и утрамбовали грунт
В Бурятии похоронили погибшего на СВО многодетного отца
В Бурятии похоронили погибшего на СВО многодетного отца
Общество, 02.05.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии сельчан ужаснуло состояние памятника погибшим в ВОВ
В Бурятии сельчан ужаснуло состояние памятника погибшим в ВОВ
Общество, 02.05.2023
Власти пообещали привести его в порядок перед 9 мая
УФСИН Бурятии и Росгвардия обсудили вопросы поставки мебели
УФСИН Бурятии и Росгвардия обсудили вопросы поставки мебели
Общество, 02.05.2023
Рабочий процесс контролируют опытные мастера
До +12 потеплеет в Бурятии
До +12 потеплеет в Бурятии
Общество, 02.05.2023
В республике обещают дожди и мокрый снег
В селе Бурятии пожаловались на перебои с бесплатными лекарствами для детей
В селе Бурятии пожаловались на перебои с бесплатными лекарствами для детей
Общество, 01.05.2023
Родители вынуждены покупать препараты самостоятельно
В районе Бурятии открыли новый памятник серпу и молоту
В районе Бурятии открыли новый памятник серпу и молоту
Общество, 01.05.2023
Тунке сделали подарок к вековому юбилею

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^