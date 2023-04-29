В столице Бурятии состоится благотворительная ярмарка
30 апреля и 1 мая в Улан-Удэ пройдёт «Пушистая ярмарка». Благотворительная акция состоится в парке «Юбилейный».
Желающие смогут подарить дом котёнку, кошке или щенку. Взрослых собак можно будет выбрать по фото. Также организаторы будут рады любой помощи для подопечных: корма, подстилки, посуда, медикаменты, игрушки и аксессуары.
Участвовать в раздаче будут только зарегистрированные волонтёры. Приносить животных без регистрации запрещено.
Возрастное ограничение: 0+.
В парке Улан-Удэ раздадут котят и щенков
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 29.04.2023
В районах республики воздух прогреется до +19
Соревнования проведут в Иволгинском районе
Фестиваль пройдёт в столице республики
Стартовал приём заявок на ХIII фестиваль «От чистого истока»
Соперниками станут учащиеся общеобразовательных организаций
Военные музыканты ВВО готовятся к «Амурским волнам – 2023»
Финал всероссийского литературного конкурса проведут в Иркутске
Родители уже дали детям имена
Мэр города призвал уделить особое внимание этому вопросу
Охотникам напоминают про возврат разрешений
Некоторые горожане не представляют его без окрошки и шашлыков
Принять участие в проекте для детей может любой желающий
Она расскажет о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны
На территории республики в силу вступают ограничения в рыбной ловле
Также 1 мая не будут работать развлекательные площадки