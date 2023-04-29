В парке Улан-Удэ раздадут котят и щенков

В столице Бурятии состоится благотворительная ярмарка



30 апреля и 1 мая в Улан-Удэ пройдёт «Пушистая ярмарка». Благотворительная акция состоится в парке «Юбилейный».



Желающие смогут подарить дом котёнку, кошке или щенку. Взрослых собак можно будет выбрать по фото. Также организаторы будут рады любой помощи для подопечных: корма, подстилки, посуда, медикаменты, игрушки и аксессуары.



Участвовать в раздаче будут только зарегистрированные волонтёры. Приносить животных без регистрации запрещено.



Возрастное ограничение: 0+.

