В Бурятии проедут «Тапхарский веломарафон»

Соревнования проведут в Иволгинском районе



15 мая в Бурятии пройдут чемпионат и первенства республики по маунтинбайку «Тапхарский веломарафон» в дисциплине «кросс-кантри». Гонка проводится в Иволгинском районе, в окрестностях Шаманских гор, на плато Тапхар.



Соревнования состоятся в категориях:

- юниоры (мальчики 14-17 лет) - 1 круг;

- мужчины (18-39 лет) - 2 круга;

- ветераны-мужчины (40 лет и старше) - 2 круга;

- девушки и женщины всех возрастов – 1 круг.

Дистанция круга 26 км. Гонка проводится с лимитом по времени (для участников, едущих 2 круга).



Программа проведения



15 мая

11:00 - 11:45 – Регистрация участников

11:45 - Открытие соревнований

12:00 - Старт участников гонки кросс-кантри всех категорий

15:00 -15:30 - Подведение итогов и награждение участников соревнований



Победители и призёры награждаются грамотами и медалями в каждой возрастной группе, говорится в положении о соревнованиях.



Возрастное ограничение: 0+.

