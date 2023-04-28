Соревнования проведут в Иволгинском районе
15 мая в Бурятии пройдут чемпионат и первенства республики по маунтинбайку «Тапхарский веломарафон» в дисциплине «кросс-кантри». Гонка проводится в Иволгинском районе, в окрестностях Шаманских гор, на плато Тапхар.
Соревнования состоятся в категориях:
- юниоры (мальчики 14-17 лет) - 1 круг;
- мужчины (18-39 лет) - 2 круга;
- ветераны-мужчины (40 лет и старше) - 2 круга;
- девушки и женщины всех возрастов – 1 круг.
Дистанция круга 26 км. Гонка проводится с лимитом по времени (для участников, едущих 2 круга).
Программа проведения
15 мая
11:00 - 11:45 – Регистрация участников
11:45 - Открытие соревнований
12:00 - Старт участников гонки кросс-кантри всех категорий
15:00 -15:30 - Подведение итогов и награждение участников соревнований
Победители и призёры награждаются грамотами и медалями в каждой возрастной группе, говорится в положении о соревнованиях.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии проедут «Тапхарский веломарафон»
Общество, Фото:
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