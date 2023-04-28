В Бурятии простятся с погибшим на СВО многодетным отцом

37-летний мужчина отправился на спецоперацию добровольцем



В ближайшую субботу, 29 апреля, в Тарбагатайском районе проводят в последний путь 37-летнего Дмитрия Васильева, чья жизнь оборвалась 7 апреля в ходе специальной военной операции. Он погиб под городом Артёмовск, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



Прощание с нашим земляком пройдёт около памятника на улице Ленина, 171 в селе Большой Куналей. Траурная церемония начнётся в 11:00.



Дмитрий родился в Большом Куналее 25 сентября 1985 года. Он был самым старшим ребёнком в семье. В 2003-ем окончил 11-ый класс местной школы и ушёл в армию. В 2008-ом поступил на заочное отделение в Бурятскую государственную сельхозакадемию.



В 2009-ом начал работать в МВД, но уже через год перевёлся в ГИБДД. В 2013-ом заключил контракт о прохождении военной службы, после завершения которого стал трудиться вахтовым методом.



Васильев был заместителем начальника по охране труда. В ноябре 2022-го отправился на СВО, вступив в ряды добровольцев штурмовых отрядов. У него сталось трое детей – двое сыновей и дочка.



Дмитрия запомнили как доброго, жизнерадостного, общительного и позитивного человека. Он с самого детства был смелым и трудолюбивым. «Этот мужчина – Герой. В трудный час для родины он отдал самое дорогое, что есть у человека – жизнь», – отметила глава сельского поселения «Большекуналейское» Галина Мальцева.