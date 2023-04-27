На Улан-Удэ опустится «Ночь музеев»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В этом году в акции не примут участие художественный музей и музей природы



20 мая по всей стране стартует ежегодная акция «Ночь музеев-2023». В Улан-Удэ в этом году акция состоится в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова и галерее Льва Бардамова. В художественном музее имени Ц.С. Сампилова и музее природы Бурятии мероприятия проводиться не будут.



Темой акции этого года станут «История и истории». В музее истории Бурятии и в галерее Бардамова состоятся экскурсии, мастер-классы, квесты, встречи с интересными людьми и многое другое.



- Подробная программа будет позже, - сообщили в национальном музее РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

