В этом году в акции не примут участие художественный музей и музей природы
20 мая по всей стране стартует ежегодная акция «Ночь музеев-2023». В Улан-Удэ в этом году акция состоится в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова и галерее Льва Бардамова. В художественном музее имени Ц.С. Сампилова и музее природы Бурятии мероприятия проводиться не будут.
Темой акции этого года станут «История и истории». В музее истории Бурятии и в галерее Бардамова состоятся экскурсии, мастер-классы, квесты, встречи с интересными людьми и многое другое.
- Подробная программа будет позже, - сообщили в национальном музее РБ.
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На Улан-Удэ опустится «Ночь музеев»
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