Реконструкцию проведут 9 мая во время военно-исторического фестиваля
9 мая в Чите состоится военно-исторический фестиваль «82-я Гвардейская. На Берлин» (Возрастное ограничение: 6+). Во рамках мероприятия будет организована реконструкция боя, для которой воссоздадут укрепления и где будут пользоваться охолощёнными патронами. Фестиваль проведут на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
По информации руководителя клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андрея Черепанова, в реконструкции покажут фрагмент боя Берлинской стратегической наступательной операции мая 1945 года, в которой участвовали забайкальцы, бойцы 82-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Реконструкция будет проводиться с применением сертифицированной пиротехники и охолощённого оружия. Бой будет проходить на территории мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев на специально подготовленной площадке.
Там же будут работать тематические площадки. На территории «Партизанской деревни» можно будет побывать на интерактивной выставке оружия, увидеть форму и снаряжение времён Великой Отечественной войны. В полевом госпитале будут проводиться реконструкции военно-полевых хирургических операций, а на площадке «Оружие Победы» можно будет пострелять холостыми патронами из исторического оружия. Кроме этого, на территории мемориала 9 мая будут работать несколько точек полевой кухни.
Участвовать в реконструкции в том числе будет 29-я общевойсковая армии Восточного военного округа.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите воссоздадут поле боя с укреплениями
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