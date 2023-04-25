Улан-Удэ примет международный буддийский фестиваль

Он будет посвящён дню рождения Далай-ламы



6 июля в Бурятии пройдёт международный буддийский фестиваль «Музыка Бодхи», посвящённый дню рождения Далай-ламы XIV. Местом проведения основной программы в этом году станет физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ.



Участвовать могут профессиональные и любительские коллективы, а также исполнители, представившие программу высокого художественного уровня, соответствующую тематике и формату фестиваля. Принять участие можно в двух номинациях. В номинации «Ухаан бэлигэй далай. Океан мудрости» конкурсанты представляют новое музыкальное произведение, песню, хореографическую композицию (танец), номер оригинального жанра буддийской направленности. В номинации «Нютагаа туурээнэб. Воспеваем Родину» будут представлены новая редакция народных, авторских песен и номеров с буддийскими мотивами, посвящённые родной земле. В номинациях участвуют произведения и номера, созданные в 2022-2023 годах.



Всем исполнителям вручаются ценные призы партнёров фестиваля, дипломы участников и памятные сувенирные знаки.



Основная программа фестиваля:

- Открытие и молитва долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы XIV;

- Гала-концерт гостей и участников;

- Церемония награждения участников;

- Закрытие фестиваля.



Возрастное ограничение: 6+.

