Он будет посвящён дню рождения Далай-ламы
6 июля в Бурятии пройдёт международный буддийский фестиваль «Музыка Бодхи», посвящённый дню рождения Далай-ламы XIV. Местом проведения основной программы в этом году станет физкультурно-спортивный комплекс в Улан-Удэ.
Участвовать могут профессиональные и любительские коллективы, а также исполнители, представившие программу высокого художественного уровня, соответствующую тематике и формату фестиваля. Принять участие можно в двух номинациях. В номинации «Ухаан бэлигэй далай. Океан мудрости» конкурсанты представляют новое музыкальное произведение, песню, хореографическую композицию (танец), номер оригинального жанра буддийской направленности. В номинации «Нютагаа туурээнэб. Воспеваем Родину» будут представлены новая редакция народных, авторских песен и номеров с буддийскими мотивами, посвящённые родной земле. В номинациях участвуют произведения и номера, созданные в 2022-2023 годах.
Всем исполнителям вручаются ценные призы партнёров фестиваля, дипломы участников и памятные сувенирные знаки.
Основная программа фестиваля:
- Открытие и молитва долгой жизни Его Святейшества Далай-ламы XIV;
- Гала-концерт гостей и участников;
- Церемония награждения участников;
- Закрытие фестиваля.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет международный буддийский фестиваль
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