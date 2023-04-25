Участники обсудят вопросы по развитию международного этнокультурного фестиваля
С 16 по 18 июня в Иркутской области проведут научно-творческую конференцию «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии». Месть проведения мероприятия станет база отдыха на берегу Куркутского залива озера Байкал.
Конференция организована с целью обсуждения и решения актуальных вопросов по развитию и концептуализации международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – игры народов Евразии», который проводится в Иркутской области с 2001 года. К участию в конференции приглашены представители 30 регионов России и гости из Казахстана, Узбекистана, Монголии и Киргизии. Принять участие могут представители общественных молодёжных, религиозных организаций, учёные и эксперты, работники культуры, образования, спорта и СМИ, а также всех заинтересованные лица.
В программе пять тематических секций, в которых можно принять участие как с докладом, так и слушателем: «Культурное наследие народов Евразии», «Судьба языка сегодня – судьба народа завтра», «Национальные виды спорта народов Евразии», «Молодёжь Евразии – новый взгляд», «Этнотуризм – лучшие практики».
Заявки на участие отправляются по электронной почте: [email protected] или [email protected] Подробная программа будет опубликована за две недели до начала мероприятия, сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение: 16+.
В Иркутской области состоится конференция об «Ёрдынских играх»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За этот же период выявлено шесть нарушений
В МЧС прошли учения
Победителей объявят ближе к концу года
Участники обсудят вопросы по развитию международного этнокультурного фестиваля
В отдельных районах республики ветер усилится до 18 м/с
В республике проведут чемпионат «Страница»
Акция пройдёт по всей России 2 июня
В Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства
В столице республики стартовала литературная акция
Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Индии
Начались подготовительные работы для реконструкции аэродромной инфраструктуры
Победителями стали школы №8, №26 и №56
Победителем «Педагогической весны» стала школа №9
За мальчика заступилась неравнодушная горожанка
«Летом невозможно ни купаться, ни проплыть на лодке», - сетуют хоринцы