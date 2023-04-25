25 апреля

24 апреля

Популярное

В Иркутской области состоится конференция об «Ёрдынских играх»

В Иркутской области состоится конференция об «Ёрдынских играх»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участники обсудят вопросы по развитию международного этнокультурного фестиваля

С 16 по 18 июня в Иркутской области проведут научно-творческую конференцию «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии». Месть проведения мероприятия станет база отдыха на берегу Куркутского залива озера Байкал.

Конференция организована с целью обсуждения и решения актуальных вопросов по развитию и концептуализации международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры – игры народов Евразии», который проводится в Иркутской области с 2001 года. К участию в конференции приглашены представители 30 регионов России и гости из Казахстана, Узбекистана, Монголии и Киргизии. Принять участие могут представители общественных молодёжных, религиозных организаций, учёные и эксперты, работники культуры, образования, спорта и СМИ, а также всех заинтересованные лица.

В программе пять тематических секций, в которых можно принять участие как с докладом, так и слушателем: «Культурное наследие народов Евразии», «Судьба языка сегодня – судьба народа завтра», «Национальные виды спорта народов Евразии», «Молодёжь Евразии – новый взгляд», «Этнотуризм – лучшие практики».

Заявки на участие отправляются по электронной почте: [email protected] или [email protected] Подробная программа будет опубликована за две недели до начала мероприятия, сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

Возрастное ограничение: 16+.
конференция Иркутская область наука фестиваль национальная культура национальные виды спорта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии выберут «Народное достояние»
В районе Бурятии выберут «Народное достояние»
Общество, 25.04.2023
Победителей объявят ближе к концу года
В Иркутской области состоится конференция об «Ёрдынских играх»
В Иркутской области состоится конференция об «Ёрдынских играх»
Общество, 25.04.2023
Участники обсудят вопросы по развитию международного этнокультурного фестиваля
В Улан-Удэ до +17 градусов
В Улан-Удэ до +17 градусов
Общество, 25.04.2023
В отдельных районах республики ветер усилится до 18 м/с
Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество, 24.04.2023
В республике проведут чемпионат «Страница»
На Забайкалье и Бурятию опустится «Ночь географии»
На Забайкалье и Бурятию опустится «Ночь географии»
Общество, 24.04.2023
Акция пройдёт по всей России 2 июня
Музыканты России соберутся на «Байкальские духовые Ассамблеи»
Музыканты России соберутся на «Байкальские духовые Ассамблеи»
Общество, 24.04.2023
В Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль-конкурс духового и инструментального исполнительства
В Улан-Удэ прочитают Цыден-Жапа Жимбиева
В Улан-Удэ прочитают Цыден-Жапа Жимбиева
Общество, 24.04.2023
В столице республики стартовала литературная акция
Ламы Бурятии приняли участие во всемирном буддийском саммите
Ламы Бурятии приняли участие во всемирном буддийском саммите
Общество, 24.04.2023
Мероприятие состоялось на прошлой неделе в Индии
В Братске реконструируют аэродром
В Братске реконструируют аэродром
Общество, 24.04.2023
Начались подготовительные работы для реконструкции аэродромной инфраструктуры
В Улан-Удэ провели районные «Зарницы»
В Улан-Удэ провели районные «Зарницы»
Общество, 24.04.2023
Победителями стали школы №8, №26 и №56
В Улан-Удэ определили лучший хор педагогов
В Улан-Удэ определили лучший хор педагогов
Общество, 24.04.2023
Победителем «Педагогической весны» стала школа №9
Неадекватная женщина кидалась на ребёнка в Улан-Удэ
Неадекватная женщина кидалась на ребёнка в Улан-Удэ
Общество, 24.04.2023
За мальчика заступилась неравнодушная горожанка
Жителей Бурятии обеспокоило озеро, зарастающее тиной
Жителей Бурятии обеспокоило озеро, зарастающее тиной
Общество, 24.04.2023
«Летом невозможно ни купаться, ни проплыть на лодке», - сетуют хоринцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^