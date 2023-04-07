В нём примут участие дети от 7 до 17 лет
VI открытый краевой конкурс среди детских хореографических коллективов «Хабарай сэсэг», приуроченный к международному дню танца, состоится 28 апреля в Агинском Бурятском округе. Мероприятие проведут во дворце культуры посёлка Агинское.
В этом году конкурс будет проводиться по трём номинациям: «Массовый бурятский танец», «Массовый танец» (эстрадный, народный, бальный, современные направления и т.д.) и «Сольный танец» в следующих возрастных группах: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. В состав экспертного жюри приглашены специалисты в области хореографии и известные деятели культуры и искусств Забайкальского края.
В этот же день в 18:00 часов состоится гала-концерт с участием победителей конкурса.
- Весомую поддержку развитию конкурса оказывают родные и близкие видных деятелей искусства, стоявших у истоков становления детской хореографии в округе Владимира Жамсаранова, Иннокентия Гергенова и Бориса Дарханова. Их именные премии вручаются обладателям гран-при конкурса, - сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе развернётся фестиваль танца
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