В Бурятии диктант «Эрдэм» написали 2904 человека

Подведены итоги всебурятского диктанта



Во написании всебурятского диктанта «Эрдэм» приняли участие 6017 человек. География участников была обширная: диктант на родном языке написали в России, Казахстане, Франции и Израиле.



На родине диктанта, в Забайкальском крае, участниками стали 2175 человек из 14 районов и городских округов в возрасте от 10 до 78 лет. Из них 1196 человек написали диктант на «отлично».



В Бурятии была организована 161 площадка, где написали диктант 2904 участника. 930 из них были признаны «отличниками».



В Усть-Ордынском Бурятском округе проверили свои знания бурятского письменного языка 564 человека в возрасте от 8 до 80 лет. 218 человек написали диктант в Москве, Подольске, Санкт-Петербурге, Иркутске, Красноярске, Магадане, Хабаровском крае, Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области. Впервые площадка была организована в городе Ноябрьск (ЯНАО) и селе Савинское Хабаровского края.



В онлайн-формате диктант написали 156 человек из Нижнего Новгорода, Якутии, Владивостока, Новосибирска, Приморского края, ЯНАО, Камчатского края, Магаданской области, Башкортостана, города Охотск Хабаровского края, из разных городов, посёлков и сел Забайкальского края, Республики Бурятии и Иркутской области, зоны СВО, Израиля, Южной Кореи, Казахстана и Франции.



Подробнее о результатах акции можно узнать на странице диктанта «Эрдэм», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

