В Бурятии активнее всего застраиваются пригородные районы

За два месяца в республике ввели в эксплуатацию более 400 домов
За два месяца 2023 года – с января по февраль – в Бурятии ввели в эксплуатацию 445 жилых домов (1815 квартир) общей площадью в 118 700 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,7 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
За счёт собственных и заёмных средств жители республики возвели частные дома общей площадью в 45 600 «квадратов». Это 38,4% от общего объёма. Примерная пятая часть построек (9200 квадратных метров) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля (73%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (8,3%) и Тарбагатайский (4,6%), а также Кабанский (3,8%) и Заиграевский (2,7%).
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