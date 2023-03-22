В Бурятии активнее всего застраиваются пригородные районы





За два месяца 2023 года – с января по февраль – в Бурятии ввели в эксплуатацию 445 жилых домов (1815 квартир) общей площадью в 118 700 квадратных метров. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го этот показатель увеличился в 1,7 раза, сообщили в пресс-службе Бурятстата.За счёт собственных и заёмных средств жители республики возвели частные дома общей площадью в 45 600 «квадратов». Это 38,4% от общего объёма. Примерная пятая часть построек (9200 квадратных метров) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.Основная доля (73%) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (8,3%) и Тарбагатайский (4,6%), а также Кабанский (3,8%) и Заиграевский (2,7%).