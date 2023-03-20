Местные жители доставили обессиленного зверя ветврачам
Молодой самец косули попал в заботливые руки ветеринаров из Могочинского района Забайкальского края. Судя по фото, он вполне остался доволен оказанной медицинской помощью, сообщили в пресс-службе правительства края.
Утром жители Могочинского района пошли на работу и у своего дома, на окраине города рядом с лесом, нашли обессиленного самца косули. Они не растерялись и быстро доставили зверя в ветеринарную клинику.
Ветврачи провели животному клинический осмотр и обработали раны. После всех процедур косулю забрал местный житель к себе на дачу. Там за животным будут следить, а когда он поправится, то выпустят в естественную среду обитания.
В Забайкалье спасли молодую косулю
Общество, Фото:
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