В Забайкалье спасли молодую косулю

Общество, Фото: пресс-служба Госветслужбы Забайкальского края

Местные жители доставили обессиленного зверя ветврачам



Молодой самец косули попал в заботливые руки ветеринаров из Могочинского района Забайкальского края. Судя по фото, он вполне остался доволен оказанной медицинской помощью, сообщили в пресс-службе правительства края.



Утром жители Могочинского района пошли на работу и у своего дома, на окраине города рядом с лесом, нашли обессиленного самца косули. Они не растерялись и быстро доставили зверя в ветеринарную клинику.



Ветврачи провели животному клинический осмотр и обработали раны. После всех процедур косулю забрал местный житель к себе на дачу. Там за животным будут следить, а когда он поправится, то выпустят в естественную среду обитания.

