В Улан-Удэ покажут лучшие работы юных художников

В музее истории Хангалова откроется выставка «Моя Бурятия» по итогам республиканского конкурса рисунков
С 20 января по 20 марта в регионе проводится конкурс рисунков «Моя Бурятия», посвящённый столетию Республики Бурятия. В нём принимают участие учащиеся детских школ искусств республики, детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева, музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева и студенты колледжа искусств имени П.И. Чайковского, Бурятского республиканского педагогического колледжа и многоуровневого колледжа.
Тема конкурса – «Моя Бурятия»: природа, история, культура, литература, люди, семья, личное отношение к окружающему миру. В жюри конкурса вошли председатель БРО ВТОО Союза художников России Болсобоев Е.А., члены Союза художников России Мэрдыгеев Б.А, Цыренова С.Б-О., Болотова Ц.Д.
Открытие выставки лучших работ и награждение победителей состоится 24 марта. Выставка будет работать с 24 марта по 24 апреля в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в Улан-Удэ.
Вход на выставку будет свободный, сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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