Спортсменка выиграла «Эстафету дружбы»
Вторую награду II международных спортивных соревнований «Дети Азии» по лыжным гонкам завоевала Лидия Ф. из Бурятии.
В составе команды «Берёзка», участники которой были распределены с помощью жеребьёвки, юная спортсменка вместе с представительницами Москвы, Кузбасса и Татарстана стали лидерами «Эстафеты дружбы».
Напомним, что свою первую медаль Лидия завоевала в эстафете свободным стилем на дистанции 3 км.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, команда Дальневосточного федерального округа стала четвертой в общекомандном зачёте, сумев завоевать 14 наград.
Лыжница из Бурятии завоевала второе «золото» «Детей Азии»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменка выиграла «Эстафету дружбы»
К участию приглашаются все желающие
Медали первенства страны у бойцов-универсалов республики
Юбилей отпраздновала жительница Закаменского района
Победителем в медальном зачёте стал Кабанский район
На них можно увидеть величественные Саяны, байкальскую нерпу, Ацагатский дацан
Их посмертно представили к ордену Мужества
Коммунальщики привели в порядок 15 скользких участков
Нарушителями оказались жители Иркутской области
Обратившись туда, ребёнок сможет получить не только эффективные практические советы, но и психологическую помощь
В мэрии назвали самые опасные места на Уде и Селенге
У мужчины есть своя тактика приобретения лотерейных билетов
На его месте появится двухэтажный ДК в купеческом стиле
Ремонтные работы планируют начать 17 марта
Женщину обязали выплачивать им алименты