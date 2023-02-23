В райцентре Бурятии узнали кто «Самый лучший из мужчин»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Мухоршибирского района

Победителем стал диспетчер РЭС



22 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл конкурс «Самый лучший из мужчин». На сцене районного дома культуры конкурсанты показали зрителям и жюри свои таланты, креативный подход к заданиям, смекалку и обаяние.



В ходе мероприятия его участники соревновались в четырёх конкурсных заданиях: «Визитка», «Интеллектуальный», «Литературного признания в любви» и «Творческий конкурс».



- Мужчины с азартом боролись за звание самого лучшего, показывая в каждом задании свои лучшие качества, - сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.



Звание «Самый лучший из мужчин» и диплом победителя присуждён Согто Санжицеренову, диспетчеру РЭС. Обладателем второго места стал Сергей Поломошнов, сотрудник Росгвардии. Сергей Тужилкин стал дипломантом третий степени.



Специальным денежным сертификатом отмечен Сергей Поломошнов. Также конкурсанты были отмечены подарочными сертификатами.

