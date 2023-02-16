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В Улан-Удэ развернётся хоккейный фестиваль

В Улан-Удэ развернётся хоккейный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в рамках Дня зимних видов спорта

19 февраля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль по хоккею с шайбой, приуроченный к празднованию «Дня зимних видов спорта». Он состоится с 8:00 до 12:00 на ледовой арене «IceМетр».

В программе фестиваля:
- Хоккейные матчи в формате 3х3 между хоккейным клубом «IceБарс» 2011-2012 гг. р. и родителями;
- Хоккейные матчи в формате 5х5 между хоккеистами «IceБарс» 2011-2012 гг. р. и родителями;
- Мини-турнир поперёк хоккейного поля между хоккеистами «IceБарс» 2013-2015 гг.р.;
- Ice-челлендж среди всех участников: «Самый быстрый круг», «Самый меткий игрок», «Слалом с шайбой»;
- Эстафета с пингвинами «Самый быстрый новичок».

Ожидается, что в фестивале примут непосредственное участие более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба ледовой арены.

Возрастное ограничение: 0+.

Улан-Удэ фестиваль хоккей с шайбой хоккей Бурятия спорт день зимних видов спорта

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