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В музее Бурятии прозвучат старинные песнопения

В музее Бурятии прозвучат старинные песнопения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Слушателям представят программу «Праздник Белого месяца»

16 марта в Улан-Удэ пройдёт концерт школы-студии этнопения «Хадаг». Мероприятие состоится в художественном музее имени Сампилова и будет посвящено народной артистке Республики Бурятия, руководительнице ансамбля Ешин-Хорло Гомбоин.

- В течение многих лет Ешин-Хорло Гомбоин вела кропотливую и целенаправленную работу по поиску образцов традиционного звукового творчества, изучению, возрождению и пропаганде бурятского фольклора, - сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.

Программа «Сагаан сарын найр» («Праздник Белого месяца»), которая будет представлена зрителям, была создан для международного музыкального фестиваля «Россия — Вселенная звука». Этот фестиваль объединил десять регионов России на концертных площадках Московской консерватории. Гостям и жителям Бурятии представят старинные песнопения, благопожелания и импровизации на традиционных инструментах.

Возрастное ограничение: 6+.
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