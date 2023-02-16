Слушателям представят программу «Праздник Белого месяца»
16 марта в Улан-Удэ пройдёт концерт школы-студии этнопения «Хадаг». Мероприятие состоится в художественном музее имени Сампилова и будет посвящено народной артистке Республики Бурятия, руководительнице ансамбля Ешин-Хорло Гомбоин.
- В течение многих лет Ешин-Хорло Гомбоин вела кропотливую и целенаправленную работу по поиску образцов традиционного звукового творчества, изучению, возрождению и пропаганде бурятского фольклора, - сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.
Программа «Сагаан сарын найр» («Праздник Белого месяца»), которая будет представлена зрителям, была создан для международного музыкального фестиваля «Россия — Вселенная звука». Этот фестиваль объединил десять регионов России на концертных площадках Московской консерватории. Гостям и жителям Бурятии представят старинные песнопения, благопожелания и импровизации на традиционных инструментах.
Возрастное ограничение: 6+.
В музее Бурятии прозвучат старинные песнопения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приёмы состоятся в нескольких районах республики
Вес партии составил девять тонн
Слушателям представят программу «Праздник Белого месяца»
В «Заповедном Прибайкалье» рассказали о проверках проектов в особо охраняемой природной территории
Это решают их командиры
В Улан-Удэ днём до -10
Для первых зрителей приготовлены подарки
В райцентре края пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции
В этнофестивале примут участие гости из соседних регионов
В программе прозвучит народная музыка
Наказание настигло более 1000 человек
Гостями соревнований станут спортсмены из Монголии, Бурятии, Иркутской области и других регионов
В дни праздника в регионе проведут множество праздничных мероприятий
Финальный концерт состоится 30 марта
Конкурс «Моя Россия» проходит в пятый раз