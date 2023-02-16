В музее Бурятии прозвучат старинные песнопения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Слушателям представят программу «Праздник Белого месяца»



16 марта в Улан-Удэ пройдёт концерт школы-студии этнопения «Хадаг». Мероприятие состоится в художественном музее имени Сампилова и будет посвящено народной артистке Республики Бурятия, руководительнице ансамбля Ешин-Хорло Гомбоин.



- В течение многих лет Ешин-Хорло Гомбоин вела кропотливую и целенаправленную работу по поиску образцов традиционного звукового творчества, изучению, возрождению и пропаганде бурятского фольклора, - сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.



Программа «Сагаан сарын найр» («Праздник Белого месяца»), которая будет представлена зрителям, была создан для международного музыкального фестиваля «Россия — Вселенная звука». Этот фестиваль объединил десять регионов России на концертных площадках Московской консерватории. Гостям и жителям Бурятии представят старинные песнопения, благопожелания и импровизации на традиционных инструментах.



Возрастное ограничение: 6+.

