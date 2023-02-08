Возможно, коснётся это и студентов
В Улан-Удэ, возможно, появится льготный проезд на муниципальном транспорте для ветеранов боевых действий, инвалидов и студентов.
С 1 января 2022 года в столице Бурятии заработала система льгот на муниципальном общественном транспорте. Сейчас льготный проезд предоставляется только пенсионерам и школьникам. Вопрос о расширении категорий льготников прорабатывают сейчас в Улан-Удэнском горсовете депутатов.
По предварительным расчётам, стоимость проездных на автобус составит 750 рублей, на трамвай – 625 рублей.
- Вопрос обсудили на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета и вынесли на обсуждение всех депутатов. Так как данное решение затронет граждан, нуждающихся в особой социальной защите, - отметили в горсовете.
В Улан-Удэ участникам боевых действий хотят предоставить льготный проезд
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