В Улан-Удэ участникам боевых действий хотят предоставить льготный проезд

Возможно, коснётся это и студентов



В Улан-Удэ, возможно, появится льготный проезд на муниципальном транспорте для ветеранов боевых действий, инвалидов и студентов.



С 1 января 2022 года в столице Бурятии заработала система льгот на муниципальном общественном транспорте. Сейчас льготный проезд предоставляется только пенсионерам и школьникам. Вопрос о расширении категорий льготников прорабатывают сейчас в Улан-Удэнском горсовете депутатов.



По предварительным расчётам, стоимость проездных на автобус составит 750 рублей, на трамвай – 625 рублей.



- Вопрос обсудили на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета и вынесли на обсуждение всех депутатов. Так как данное решение затронет граждан, нуждающихся в особой социальной защите, - отметили в горсовете.

