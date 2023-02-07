В Бурятии назвали победителей конкурса «Баатар. Дангина»

Обладателям гран-при вручены поясные гарнитуры и короны ручной работы



6 февраля в Бурятии прошёл гала-концерт и награждение финалистов межрегионального конкурса красоты и таланта «Баатар. Дангина». Каждый из них прекрасно знает родной язык, своё родословное древо, бурятские традиции и обычаи.



Лучшие из лучших участников в этот вечер награждены дипломами гран-при. Победителями среди юношей в номинации «Хүүгэн Баатар» стал Ардан А. (Республиканский Бурятский национальный лицей-интернат №1). В номинации «Эдир Баатар» – Евгений А. (Иволгинский район). В номинации «Баатар» – Сультим Г. (Закаменский район). Им вручены мужские поясные гарнитуры, изготовленные мастерской «Бата» (мастер Андрей Мэрдыгеев).



Юные красавицы в номинации «Хүүгэн Дангина» Нарана Б. (Кижингинский район), «Эдир Дангина» – Дари Г. (Забайкальский край, Агинский район), «Дангина» – Чингисма М. (Джидинский район) стали обладательницами авторских украшений – корон ручной работы мастера Цыдена Цыденова. Также всем победителям вручены денежные призы в размере 10 тысяч рублей.



Кроме этого, зрители выбрали своего победителя интернет-голосованием в социальной сети. Результаты лидеров голосования разнились всего на несколько десятков голосов. Обладателем приза зрительских симпатий стала Эржена Б. из с. Арзгун Курумканского района.



Все финалисты конкурса впервые были награждены дипломами лауреатов конкурса. Номинация «Хүүгэн Баатар»: Буян Б. (Джидинский район), Марат Б. (Джидинский район), Аюша Г. (г. Улан-Удэ), Алдар Д. (Закаменский район). Номинация «Хүүгэн Дангина»: Арина Ж. (Селенгинский район), Хажидма М. (Джидинский район), Алтана Ц. (Забайкальский край). Номинация «Эдир Баатар»: Дамдин Н. (Еравнинский район), Батор Д. (Еравнинский район), Тумэн Ц. (Окинский район). Номинация «Эдир дангина»: Алина А. (Джидинский район), Дулма Б. (Закаменский район), Дарина Д. (Еравнинский район). Номинация «Баатар»: Алдар Д. (Баргузинский район), Булат Ц. (Кижингинский район), Чимит Ш. (Окинский район). Номинация «Дангина»: Анна М. (Иркутская область), Толона Ц. (Хоринский район), Эржена Б. (Курумканский район).



В концерте также выступили народный студенческий хореографический ансамбль «Белый день» ВСГУТУ (руководитель Светлана Паданкина) и лауреат международных конкурсов Арюна Нимаева. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



