10 января

09 января

Популярное

В одном из райцентров Бурятии отказались от крещенских купаний

В одном из райцентров Бурятии отказались от крещенских купаний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Мухоршибири на этот раз решили ограничиться богослужением

В 2023 году в селе Мухоршибирь не будет крещенской купели. Об этом сообщили в местном вайбер-чате.

- Организовывать крещенские купания приход в Мухоршибири не будет, – отметил настоятель храма Николая Чудотворца Максим Соболев. – В Крещение состоится праздничное богослужение с великим освящением воды, которую можно будет набрать по его окончании.

Дополнительную информацию о богослужении пообещали сообщить позже. В прошлом году улан-удэнцев и жителей большинства районов республики оставили без крещенских купелей из-за коронавируса. Иордани оборудовали лишь в нескольких муниципальных образованиях, но палатки для переодевания там устанавливать не стали.  
Крещение Мухоршибирский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии военные провели тренировку по управлению ракетными ударами
В Бурятии военные провели тренировку по управлению ракетными ударами
Общество, 10.01.2023
Ракетчики выполнили учебные (электронные) одиночные и групповые пуски
Коляску, карниз со шторами и ласты вернули пассажирам ВСЖД
Коляску, карниз со шторами и ласты вернули пассажирам ВСЖД
Общество, 10.01.2023
Найти пропажу удалось благодаря сервису забытых вещей
В одном из райцентров Бурятии отказались от крещенских купаний
В одном из райцентров Бурятии отказались от крещенских купаний
Общество, 10.01.2023
В Мухоршибири на этот раз решили ограничиться богослужением
В Бурятии сельские школьники не могут дождаться автобусов
В Бурятии сельские школьники не могут дождаться автобусов
Общество, 10.01.2023
В январские морозы им приходится ходить на занятия пешком
В Бурятии объявлен конкурс «Безопасный огонёк»
В Бурятии объявлен конкурс «Безопасный огонёк»
Общество, 10.01.2023
Конкурс проводится до 20 января среди детей в возрасте от 5 до 10 лет
В Монголии развернётся фестиваль зимних видов спорта
В Монголии развернётся фестиваль зимних видов спорта
Общество, 10.01.2023
Соревнования состоятся в аймаке Орхон
Школьников Бурятии приглашают отдохнуть бесплатно в «Артеке» и «Смене»
Школьников Бурятии приглашают отдохнуть бесплатно в «Артеке» и «Смене»
Общество, 10.01.2023
Ведется набор на три смены в лагерь «Смена» и одну смену в «Артек» в 2023 году, количество мест ограничено
Во ВСГУТУ открылась зимняя школа для иностранных студентов
Во ВСГУТУ открылась зимняя школа для иностранных студентов
Общество, 10.01.2023
В ней участвуют 25 студентов из Китая разных курсов и направлений
В Улан-Удэ днём по-зимнему тепло
В Улан-Удэ днём по-зимнему тепло
Общество, 10.01.2023
Возможен небольшой снег
В Бурятии выберут «Баатара» и «Дангину»
В Бурятии выберут «Баатара» и «Дангину»
Общество, 09.01.2023
Гала-концерт и церемония награждения пройдут 6 февраля
В Бурятии завершается декада спорта и здоровья
В Бурятии завершается декада спорта и здоровья
Общество, 09.01.2023
В республике было проведено более полторы сотни спортивных мероприятий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^