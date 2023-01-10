В одном из райцентров Бурятии отказались от крещенских купаний

В Мухоршибири на этот раз решили ограничиться богослужением
В 2023 году в селе Мухоршибирь не будет крещенской купели. Об этом сообщили в местном вайбер-чате.
- Организовывать крещенские купания приход в Мухоршибири не будет, – отметил настоятель храма Николая Чудотворца Максим Соболев. – В Крещение состоится праздничное богослужение с великим освящением воды, которую можно будет набрать по его окончании.
Дополнительную информацию о богослужении пообещали сообщить позже. В прошлом году улан-удэнцев и жителей большинства районов республики оставили без крещенских купелей
из-за коронавируса. Иордани оборудовали лишь в нескольких муниципальных образованиях, но палатки для переодевания там устанавливать не стали.
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