В Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу

Юбилей отпраздновала чета Васильевых



3 января в Мухоршибирском районе Бурятии супруги Василий Васильевич и Мария Николаевна Васильевы отметили пятидесятилетие семейной жизни. Чета вновь под марш Мендельсона ступила в зал бракосочетаний в районном отделе управления ЗАГС РБ.



«Золотых» юбиляров поздравили родные, представители администраций муниципальных образований «Мухоршибирский район» и сельского поселения «Мухоршибирское». Супругам были вручены памятные подарки.



- Такие пары всегда вызывают чувства восхищения и уважения, - сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.



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