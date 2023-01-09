Юбилей отпраздновала чета Васильевых
3 января в Мухоршибирском районе Бурятии супруги Василий Васильевич и Мария Николаевна Васильевы отметили пятидесятилетие семейной жизни. Чета вновь под марш Мендельсона ступила в зал бракосочетаний в районном отделе управления ЗАГС РБ.
«Золотых» юбиляров поздравили родные, представители администраций муниципальных образований «Мухоршибирский район» и сельского поселения «Мухоршибирское». Супругам были вручены памятные подарки.
- Такие пары всегда вызывают чувства восхищения и уважения, - сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.
В Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу
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