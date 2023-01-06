







В Бурятии у православных верующих наступил Рождественский Сочельник. Он отмечается в канун одного из важнейших церковных праздников - Рождества Христова. Службы идут с самого утра. Церкви, по традиции, украшают еловыми ветками и цветами.6 января митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужение в Свято-Одигитриевском соборе. Ему сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и соборные клирики. Владыка митрополит совершил положенные в этот день Царские часы. Затем была отслужена Великая Рождественская вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого. За богослужением читалось восемь праздничных паремий – отрывков из Священного Писания Ветхого Завета, предсказывавших о рождении Спасителя мира.Песнопения за богослужением исполнили два хора: архиерейский хор и детский хор «Спас» при Одигитриевском соборе.По окончании литургии на средину храма был вынесен украшенный цветами подсвечник со свечой, знаменующей собой звезду, которая возвестила евангельским мудрецам о рождении Спасителя. Перед иконой Рождества Христова Владыка вместе с соборным духовенством пропел тропарь праздника, а хор праздничный кондак.В завершение богослужения были возглашены уставные многолетия. Затем Архипастырь обратился к молящимся со словами поздравления и духовного назидания.Также на территории собора появился ледяной рождественский вертеп. Это композиция напоминает Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец Христос и где происходили связанные с этим евангельские события.