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В Бурятии у православных верующих наступил Рождественский Сочельник

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Церковные службы идут с утра. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В Бурятии у православных верующих наступил Рождественский Сочельник. Он отмечается в канун одного из важнейших церковных праздников - Рождества Христова. Службы идут с самого утра. Церкви, по традиции, украшают еловыми ветками и цветами.

6 января митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужение в Свято-Одигитриевском соборе. Ему сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров) и соборные клирики. Владыка митрополит совершил положенные в этот день Царские часы. Затем была отслужена Великая Рождественская вечерня в соединении с Литургией святителя Василия Великого. За богослужением читалось восемь праздничных паремий – отрывков из Священного Писания Ветхого Завета, предсказывавших о рождении Спасителя мира.

Песнопения за богослужением исполнили два хора: архиерейский хор и детский хор «Спас» при Одигитриевском соборе.

По окончании литургии на средину храма был вынесен украшенный цветами подсвечник со свечой, знаменующей собой звезду, которая возвестила евангельским мудрецам о рождении Спасителя. Перед иконой Рождества Христова Владыка вместе с соборным духовенством пропел тропарь праздника, а хор праздничный кондак.

В завершение богослужения были возглашены уставные многолетия. Затем Архипастырь обратился к молящимся со словами поздравления и духовного назидания.

Также на территории собора появился ледяной рождественский вертеп. Это композиция напоминает Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец Христос и где происходили связанные с этим евангельские события.


Рождество Христово Сочельник

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