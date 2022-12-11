Жителю Бурятии назначили исправительные работы за неуплату алиментов

Он задолжал своим детям 761 тысячу рублей
Баунтовским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в неуплате алиментов на содержание двоих детей.
На основании приказа мирового судьи с 44-летнего жителя Баунтовского района приставами взыскивались алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако мужчина на работу устраиваться не желал и алименты своим детям платить не собирался.
В результате он задолжал дочке и сыну кругленькую сумму - 761 тысячу рублей.
По факту неуплаты алиментов в 2021 году постановлением мирового судьи мужчина был признан виновным в неуплате средств на содержание детей (ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ), и ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов.
- Но и административное наказание уроком нерадивому папаше не послужило, поскольку он, будучи трудоспособным, здоровым мужчиной, имея реальную возможность устроиться на работу и заработать на содержание своих детей, так и не предпринял каких-либо мер для исполнения своего родительского долга, что красноречиво говорило об упорном и стойком нежелании исполнять решение суда о выплате алиментов. И лишь возбуждённое судебными приставами уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ заставило М. зашевелиться, - отмечают в пресс-службе районного суда.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
Вскоре житель района погасил часть задолженности - 330 960 рублей.
Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, свою вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 157 УК РФ как неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.
Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Жителю Бурятии назначили исправительные работы за неуплату алиментов
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