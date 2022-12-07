Житель Бурятии заплатил алименты только после возбуждения уголовного дела

Мужчина уклонялся от уплаты денег на содержание дочери



Житель Тункинского района Бурятии выплатил задолженность по алиментам после вмешательства судебных приставов, сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.



По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять средства на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 3/4 прожиточного минимума, установленного для детей в республике.



Накопив долг более 100 тысяч рублей, 41-летний тункинец никак не реагировал на меры принудительного взыскания. На должника не подействовали ни временное ограничение на выезд из Российской Федерации, ни запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, ни даже привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП с административным наказанием в виде 20 часов общественных работ. Зато эффективной мерой стал арест автомобиля Toyota Camry, который находился в собственности у злостного неплательщика. Долг был погашен, а исполнительное производство окончено, но, как оказалось, ненадолго.



Нерадивый отец вновь забыл про родительский долг.



Из-за дальнейшего уклонения от уплаты алиментов в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ. Понимая, какие последствия его ждут, мужчина не стал дожидаться разбирательств в суде и всё же погасил задолженность.



