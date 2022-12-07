В Улан-Удэ откроется выставка текстиля и керамики

Выставку «Зөөлэн – Хатуу» можно посетить с 14 по 31 декабря



14 декабря в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Зөөлэн – Хатуу». Название выставки, которая откроется в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова, в переводе с бурятского языка означает «мягкое – твёрдое». По замыслу авторов выставки, «мягкое» – это войлок, ткань/текстиль, одежда, а «твёрдое» - керамика, земля и благодатная почва.



Экспозиция открывается гуннской керамикой III в. до н.э. – I в. н.э. из фондов национального музея РБ. Продолжает экспозицию сине-белый китайский фарфор, селадон.



- Музейный фонд пополнялся авторской художественной керамикой профессиональных авторов, получивших профильное высшее образование, и участников многочисленных художественных выставок (Базаров В.А., Жимбиева Р.Ц., Хомяков А.П., Трубачеева А., Базаров Ч.В. и другие). Их работы – профессиональные достижения в области декоративно-прикладного искусства Бурятии, - сообщает пресс-служба нацмузея.



Из фондов на выставке также представлены войлочные изделия и таары. В кочевую бытовую и религиозную культуру бурят-монголов пришли более разнообразные предметы – товары Великого шёлкового пути, ткани самые простые и окрашенные, с орнаментом и украшениями.



Особое место в экспозиции в разделе «мягкое» принадлежит большой витрине с композицией чередования коллекции современного дизайнера одежды Абзаевой Н. с традиционной старинной повседневной бурятской одеждой.



- Современный войлок – благородное панно Ринчинэ А., «мистический дискурс» в работе Пангилинан Н.-К., как и работы Абзаевой Н. – «мягкий» и в то же время «твёрдый» ответ на запрос времени, вполне ощутимый вектор актуального мышления в понимании стиля, формы и содержания. Текстильная работа Доржиевой Р. вдохновлена цветом в бурятском женском старинном костюме, - отметили сотрудники национального музея.



На выставке посетителям представится возможность не только увидеть, но и потрогать изделия, созданные потомственным керамистом Базаровым Ч.В. Работы на тему гуннской керамики, создавали Антонова М., «гончарку» - Ткачёва Е., работы других участников – своеобразная дань прошлому гуннских мастеров и умельцам «жёлтого песка» -Шаралдая.



Также, на выставке представлены творческие работы из частных керамических мастерских и студий: Антоновой М., Налетовой М., Коротких Е., Инкижиновой М., Аксеновой Н., а также авторская керамика Ринчинэ А., Бикуриной М., Догдоновой А.



Возрастное ограничение 6+

