До Бурятии на ночь глядя докатилось монгольское землетрясение

На этот раз тряхнуло приграничный район
Землетрясение зафиксировали в Тункинском районе поздним вечером 6 декабря. Его зафиксировали в 22 часа 40 минут, сообщается в группе «Тунка-инфо 24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 94 километрах от посёлка Монды на границе с Монголией (широта –51.08, долгота – 100.02 градусов). Интенсивность сейсмособытия составила три балла.
Как уточнили в Главном управлении МЧС по Иркутской области, очаг землетрясения энергетическим классом 12,3 был в акватории озера Хубсугул, которое находится в соседней стране. В населённых пунктах региона ощущались незначительные колебания – до 2 баллов.
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