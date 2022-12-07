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До Бурятии на ночь глядя докатилось монгольское землетрясение

До Бурятии на ночь глядя докатилось монгольское землетрясение
Общество,  Фото:seis-bykl.ru
На этот раз тряхнуло приграничный район

Землетрясение зафиксировали в Тункинском районе поздним вечером 6 декабря. Его зафиксировали в 22 часа 40 минут, сообщается в группе «Тунка-инфо 24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 94 километрах от посёлка Монды на границе с Монголией (широта –51.08, долгота – 100.02 градусов). Интенсивность сейсмособытия составила три балла.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по Иркутской области, очаг землетрясения энергетическим классом 12,3 был в акватории озера Хубсугул, которое находится в соседней стране. В населённых пунктах региона ощущались незначительные колебания – до 2 баллов.

землетрясение Монголия

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