Снежок уже полгода живет в собачьем приюте
Дружелюбный пёс по кличке Снежок был пойман службой отлова и уже полгода живёт в приюте ООО «Ананда» в микрорайоне Медведчиково в Улан-Удэ. За это время он показал себя отличным сторожем.
– Снежок - умный, игривый и верный пес. Будучи ласковым и преданным, Снежок нуждается в дрессировке крепкой и твёрдой рукой, – рассказала сотрудник приюта Наргиз Каримова.
Все процедуры вакцинации и кастрации Снежок прошёл и полностью готов к переезду в новый дом. Если вы хотите стать хозяином Снежка, то обращайтесь в приют ООО «Ананда» по тел. 8-9021-621-999
Отметим, в приюте в Медведчиково содержится почти две тысячи бездомных животных. Здесь можно взять себе и взрослых собак, и щенков.
В Улан-Удэ ласковому псу по кличке Снежок ищут любящих хозяев
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