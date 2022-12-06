В Бурятии отремонтировали лыжную базу и стадион в Турунтаево









Развитию спорта в Прибайкальском районе также помогают инструкторы. Так, семья Андрея и Светланы Шангиных ведут секции по гиревому спорту и пауэрлифтингу. Там занимаются взрослые и дети разных возрастов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.



Воспитанники Андрея и Светланы являются победителями и призёрами всероссийских и республиканских соревнований.



В селе Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии состоялся капремонт объектов лыжной базы «Белая рысь» и стадиона. На ремонт здания лыжной базы из республиканского и местного бюджетов выделено почти 4,5 рублей. Проведены работы по строительству линии освещения, по благоустройству территории, сообщили в правительстве республики.На лыжной базе регулярно проводятся лыжные гонки, можно заниматься скандинавской ходьбой, есть удобные помещения для раздевалок спортсменов, зал для проведения судейских и мандатных комиссий, пункт проката лыж, комната отдыха.На стадионе в селе Турунтаево работает прокат коньков, построены тёплые помещения, раздевалки. Отремонтировали стадион в 2021 году на сумму более 10 млн рублей.