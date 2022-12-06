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В Бурятии отремонтировали лыжную базу и стадион в Турунтаево

В Бурятии отремонтировали лыжную базу и стадион в Турунтаево
Общество, 
Жители села активно занимаются спортом на новой лыжной базе

В селе Турунтаево в Прибайкальском районе Бурятии состоялся капремонт объектов лыжной базы «Белая рысь» и стадиона. На ремонт здания лыжной базы из республиканского и местного бюджетов выделено почти 4,5 рублей. Проведены работы по строительству линии освещения, по благоустройству территории, сообщили в правительстве республики.

На лыжной базе регулярно проводятся лыжные гонки, можно заниматься скандинавской ходьбой, есть удобные помещения для раздевалок спортсменов, зал для проведения судейских и мандатных комиссий, пункт проката лыж, комната отдыха.

На стадионе в селе Турунтаево работает прокат коньков, построены тёплые помещения, раздевалки. Отремонтировали стадион в 2021 году на сумму более 10 млн рублей.



Развитию спорта в Прибайкальском районе также помогают инструкторы. Так, семья Андрея и Светланы Шангиных ведут секции по гиревому спорту и пауэрлифтингу. Там занимаются взрослые и дети разных возрастов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Воспитанники Андрея и Светланы являются победителями и призёрами всероссийских и республиканских соревнований.
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