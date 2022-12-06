Врачи в Бурятии спасли наполовину парализованного после инсульта мужчину

Он чудом смог вернуться к полноценной жизни









В Улан-Удэ врачи республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семешко выходили 67-летнего пациента, которого разбил инсульт. Всё произошло ещё 26 октября. Мужчина проходил реабилитацию в центре Восточной медицины (ЦВМ). С утра он почувствовал слабость в правых конечностях.При осмотре лечащий врач распознал признаки инсульта – нарушение речи и парализацию правой половину тела. Сотрудники ЦВМ экстренно согласовали перевод пенсионера в РКБ.Мужчину доставили туда в 10:45. Ему, минуя приёмный покой, сделали компьютерную томографию головного мозга. При КТ признаков нарушения мозгового кровообращения не обнаружили. Однако невролог Жаргал Бухаев выявил у больного грубый неврологический дефицит – уровень его сознания снизился до оглушения, пациент не понимал обращённую речь, с трудом выговаривал слова и уже не мог двигать правой рукой и ногой.С момента инсульта прошло два часа. В больнице решили провести исследование, чтобы выявить тромб в крупных мозговых сосудах. Обнаружить его удалось с помощью МСКТ-ангиографии.В РКБ в экстренном порядке собрали консилиум из невролога, рентгенхирурга, врача лучевой диагностики и реаниматолога и поставили вопрос о срочной операции – тромбоэкстракции. Врачи обсудили, есть ли техническая возможность для её проведения, жива ли ткань мозга, нужно ли за неё бороться и насколько высок риск последующих осложнений.Суть тромбоэкстракции – в механическом удалении тромба в сосудах головного мозга, который и стал причиной инсульта. Хирург Цыден Бальжитов через прокол в бедренной артерии провёл катетер до закрывшегося сосуда и успешно удалил тромб. Это высокотехнологичное вмешательство осуществляется с минимальными рисками для пациента. Воздействие оказывается непосредственно на патологический очаг, а здоровые ткани остаются нетронутыми.- Вмешательство выполняется в условиях рентгеноперационной при помощи современного ангиографического комплекса, который приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение» для обеспечения бесперебойной работы регионального сосудистого центра и повышения доступности высокотехнологичных методов лечения. В этом году в РКБ выполнили 13 тромбоэкстракций, – рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Юрий Хамаганов.В 12:50 пациента поместили в рентгеноперационную, где ему удалили тромботические массы. После мужчину определили в реанимацию. При повторном осмотре невролога у него наблюдалось полное прояснение сознания, восстановилась речь и наблюдалось нарастание силы в правых конечностях.На следующий день, 27 октября, наш земляк уже был в ясном сознании, мог сам говорить, самостоятельно присаживался и правильно ориентировался в пространстве. Его перевели в отделение неврологии для инсультных больных. А 9 ноября мужчина ушёл оттуда уже на своих ногах. Этот случай, скорее, исключение, говорят в медучреждении. По статистике, лишь 8% перенёсших инсульт возвращаются к полноценной жизни. Одно из главных условий – чтобы человек попал в больницу в первые шесть часов – в так называемое в «золотое терапевтическое окно». Кстати, в группе риска – те, кто не следит за давлением, люди с высоким холестерином и признаками атеросклероза сосудов, сердечными проблемами и сахарным диабетом.