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В Бурятии отметят Международный день инвалидов

В Бурятии отметят Международный день инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках праздника в республике проведут различные культурно-массовые мероприятия

В Бурятии пройдут культурно-массовые мероприятия, посвящённые Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается во всём мире 3 декабря.

- Мы уже провели Республиканский фестиваль «Родники творчества». В этом году он состоялся в заочной форме, итоги подвели на минувшей неделе. Кроме того, состоится республиканский конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля (6+). В нём примут участие порядка 150 человек. Конкурс состоится в национальной библиотеке, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Также пройдут региональные соревнования по шашкам и шахматам (0+) среди граждан с ограниченными возможностями здоровья с участием 100 спортсменов. Мероприятие пройдёт на базе правления БРО ВОС по адресу: улица Воровского, 17. Для маленьких жителей республики организуют праздник – мероприятие с организацией показа спектакля и проведением анимационной программы. Мы планируем охватить около 400 детей-инвалидов. Вместе с тем, пройдут городские и районные конкурсы коллективов художественной самодеятельности с охватом более 50 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, все мероприятия направлены на реабилитацию, социализацию и интеграцию граждан с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Дополнительно в рамках работы «Университета третьего возраста» во всех районах республики на базе филиалов республиканского государственного учреждения «Центр социальной поддержки населения», а также в учреждениях социального обслуживания запланировано более 100 образовательных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, приуроченных к Международному дню инвалидов.
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