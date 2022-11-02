В Агинском округе создадут бурятские пьесы на патриотическую тему

Лучшие работы будут рекомендованы к театральной постановке



В Агинском Бурятском округе будет объявлен конкурс на создание пьес на бурятском языке на патриотическую тему. Участие в нём примут местные авторы и творческие коллективы.



- Именно сейчас, в непростое наше время, необходима реализация данного проекта. Так как сегодня тема патриотизма очень актуальна, необходимо поднять боевой дух. В настоящее время для значительной части молодёжи характерна неопределённость и размытость мировоззренческих и нравственных ориентиров, отсутствие устойчивой системы ценностей. Одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания её истории, увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. И поэтому мы решили создать такой проект,-подчеркнули авторы проекта.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, уникальностью проекта станет стимулирование творческих инициатив драматургов по созданию новых пьес на бурятском языке, а также выявление талантливых авторов и созданных ими новых современных пьес на бурятском языке. Лучшие пьесы будут рекомендованы народным театрам и драматическим коллективам Аги для постановки.

