Лучшие работы будут рекомендованы к театральной постановке
В Агинском Бурятском округе будет объявлен конкурс на создание пьес на бурятском языке на патриотическую тему. Участие в нём примут местные авторы и творческие коллективы.
- Именно сейчас, в непростое наше время, необходима реализация данного проекта. Так как сегодня тема патриотизма очень актуальна, необходимо поднять боевой дух. В настоящее время для значительной части молодёжи характерна неопределённость и размытость мировоззренческих и нравственных ориентиров, отсутствие устойчивой системы ценностей. Одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания её истории, увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. И поэтому мы решили создать такой проект,-подчеркнули авторы проекта.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, уникальностью проекта станет стимулирование творческих инициатив драматургов по созданию новых пьес на бурятском языке, а также выявление талантливых авторов и созданных ими новых современных пьес на бурятском языке. Лучшие пьесы будут рекомендованы народным театрам и драматическим коллективам Аги для постановки.
В Агинском округе создадут бурятские пьесы на патриотическую тему
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В деле разбиралась прокуратура
В нём примут участие как взрослые, так и дети
Лучшие работы будут рекомендованы к театральной постановке
Днём в республике не выше трёх градусов тепла
Акцию проведут в День народного единства
Об этом сообщил Хамбо Лама Дамба Аюшеев
Участники посоревнуются в чтении произведений поэтов республики на языке оригинала
Их проведут в середине июня следующего года
Турнир пройдёт на стадионе БГУ
Церемония состоится на следующей неделе
Жителям Горно-Алтайска покажут 3 спектакля
Спортсмен посетил Тарбагатайский район
Они установлены за счёт экономии средств республиканского бюджета
Телебашня на Бабушкина обретёт статус виднейшей городской достопримечательности
Победителей выбрали в двух номинациях и двух возрастных категориях