В Бурятии местами мокрый снег

В Улан-Удэ до +6 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +2,+7.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой мокрый снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +4,+6.



