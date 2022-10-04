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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ до +6 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 октября по республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +2,+7.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой мокрый снег. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +4,+6.

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