В регионе прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию области
10 сентября в Иркутске состоялись народные гулянья «С днем рождения, область Иркутская!». Торжественные мероприятия были приурочены к 85-летию Иркутской области.
В рамках праздника на главной сцене на площади Графа Сперанского выступили творческие коллективы Иркутской области, певица МакSим и музыкант Александр Маршал. Сюрпризом вечера стали Николай Расторгуев и группа «Любэ». В завершение над городом прогремел салют.
Также народные гулянья прошли и на других площадках. Работала ярмарка декоративно-прикладного искусства, прошёл фестиваль творчества «Иркутский Арбат». Кроме того, в этот день в Иркутске финишировала экспедиция проекта «Байкал – Аляска» под названием «Великие реки Сибири».
Торжественные события, приуроченные к 85-летию Иркутской области, прошли и в других городах региона. Так, в Черемхово 10 сентября открылся IV межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция» имени В.П. Гуркина. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутскую область с юбилеем поздравила группа «Любэ»
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