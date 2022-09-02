Байкал впервые примет глубинные соревнования по фридайвингу

Турнир стартует в конце сентября



С 27 сентября по 2 октября на Байкале впервые пройдут глубинные соревнования по фридайвингу «Baikal Challenge 2022». Десятки спортсменов приедут в Листвянку нырять в глубину озера с задержкой дыхания. Соревнования состоятся по правилам федерации фридайвинга.



Среди участников соревнований – Алексей Молчанов, 24-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен мира по фридайвингу, обладатель серии рекордов Гиннесса в различных дисциплинах глубинного спорта. А также Ольга Маркина – победительница «RedCCup AIDA 2018», национальная рекордсменка по версии «CMAS» в дисциплине «CWTBF» (70 метров), член сборной команды России на чемпионатах мира «AIDA» и «CMAS». Оба спортсмена установили рекорды Гиннесса на Байкале в 2021 году, нырнув под лёд на 80 метров (Алексей Молчанов) и на 63,8 метра (Ольга Маркина).



– Для меня Байкал – уникальное место по своей природе, поэтому в 2021 году с удовольствием стал амбассадором фонда «Озеро Байкал». Мы вместе пытаемся сохранить этот уникальный природный объект. Кроме того, именно на Байкал стремятся попасть многие иностранные фридайверы, мои друзья и единомышленники. И я уверен, что следующим шагом для нас станет организация на Байкале международных соревнований по фридайвингу, – рассказал Алексей Молчанов.



В программе соревнований заявлены ключевые дисциплины: ныряние в глубину с задержкой дыхания без ласт «CNF», ныряние в глубину с задержкой дыхания в биластах («CWTB»), ныряние в глубину с задержкой дыхания по тросу («FIM»), ныряние в глубину с задержкой дыхания в моноласте («CWT»). Подробное расписание соревновательной части и регламент доступны на официальном сайте федерации фридайвинга, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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